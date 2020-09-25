Autoroute mode d'emploi
Dépannage sur autoroute : efficace et rapide
VINCI Autoroutes organise un service de dépannage rapide, dont les tarifs sont transparents et réglementés. Nos équipes sont disponibles 24h/24 pour vous porter assistance si vous êtes en difficulté.
L'engagement de VINCI Autoroutes : vous porter assistance en moins de 30 mn*
VINCI Autoroutes vous garantit des tarifs de dépannage transparents et réglementés par arrêté ministériel. VINCI Autoroutes s’engage à faire respecter ce principe sur toutes les autoroutes du réseau.
Quels sont les tarifs ?
• Pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes
Les prix sont réglementés par un arrêté ministériel (affichés sur les bornes orange, dans les dépanneuses et les locaux du dépanneur).
• Pour les autres véhicules (PTAC égal ou supérieur à 3,5 t) les prix sont libres. Pour toute prestation non comprise dans le forfait, le prix doit être clair et expliqué.
En cas de panne, il ne faut pas contacter son assistance. Pourquoi ?
Seuls les dépanneurs agréés sont habilités à intervenir sur l'autoroute. Le dépannage sur autoroute nécessite un agrément spécifique pour des raisons de sécurité liées au contexte d’intervention (vitesse élevée des véhicules et importance du trafic), mais aussi pour garantir le respect des délais d’intervention et des critères de qualité.
Comment les dépanneurs sont-ils agréés ?
L’agrément est accordé, pour une durée limitée, à l’issue d’un appel d’offre vérifié par les services de l’État, engageant les dépanneurs à respecter un cahier des charges exigeant.
Rapidité d’intervention
Un dépanneur agréé VINCI Autoroutes vous rejoint en moins de 30 minutes*.
Appel des clients en panne
Une fois le dépanneur mobilisé, les équipes de VINCI Autoroutes vous rappellent, afin de vous rassurer et de vous guider dans l'application des gestes qui assureront votre sécurité.
Satisfaction
8,4 sur 10 : c'est la note attribuée par les clients à ce service (suite aux enquêtes de satisfaction menées par VINCI Autoroutes).
* Après signalement depuis une borne orange ou l’application Ulys. Durée valable pour les véhicules légers. Pour les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, l’engagement est de 60 minutes.
** Pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur ou égal à 3,5 t, les prix sont libres.