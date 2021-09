Dépannage sur autoroute : efficace et rapide

VINCI Autoroutes vous garantit des tarifs de dépannage transparents et réglementés par arrêté ministériel. VINCI Autoroutes s’engage à faire respecter ce principe sur toutes les autoroutes du réseau.



Quels sont les tarifs ?

• Pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes

Les prix sont réglementés par un arrêté ministériel (affichés sur les bornes orange, dans les dépanneuses et les locaux du dépanneur).

• Pour les autres véhicules (PTAC égal ou supérieur à 3,5 t) les prix sont libres. Pour toute prestation non comprise dans le forfait, le prix doit être clair et expliqué.



En cas de panne, il ne faut pas contacter son assistance. Pourquoi ?

Seuls les dépanneurs agréés sont habilités à intervenir sur l'autoroute. Le dépannage sur autoroute nécessite un agrément spécifique pour des raisons de sécurité liées au contexte d’intervention (vitesse élevée des véhicules et importance du trafic), mais aussi pour garantir le respect des délais d’intervention et des critères de qualité.