Que faire en cas de panne sur autoroute ?

1. Signalez votre panne

Enfilez votre gilet haute visibilité et contactez VINCI Autoroutes depuis une borne orange. Vous pouvez aussi utiliser l'option « SOS » de l’application Ulys . Important ! Signaler votre panne depuis une borne orange ou depuis l’application Ulys reste le seul moyen efficace de vous géolocaliser immédiatement. Si vous bénéficiez d’une assistance propre, ne tentez pas de la contacter : seuls les dépanneurs agréés sont habilités à intervenir sur autoroute.



2. Mettez-vous en sécurité

Ne remontez en aucun cas dans votre véhicule pour attendre le dépanneur. Placez-vous derrière les barrières de sécurité.



3. Sortez par les portières de droite

Faites sortir tous les passagers par les portières de droite du véhicule. Attention, sur autoroute en cas de panne, n’utilisez en aucun cas votre triangle de sécurité pour vous signaler.



4. Attendez le dépanneur

Une fois le dépanneur mobilisé, les équipes de VINCI Autoroutes vous rappellent afin de vous rassurer et de vous guider dans l'application des gestes qui assureront votre sécurité. Un dépanneur agréé interviendra en moins de 30 minutes. Pour en savoir plus et connaître les tarifs du dépannage, cliquez ici.