Lors d’un trajet à moto sur autoroute, votre sécurité est primordiale. Pour un passage fluide et plus confortable au péage, optez pour le badge télépéage. Découvrez l’offre Télépéage et ses nombreux avantages qui vous permettent de régler votre trajet en toute sérénité.



Comment utiliser votre badge ?

Vous n’avez plus besoin d’enlever vos équipements et notamment vos gants pour chercher de la monnaie ou votre carte-bleue. Avec votre badge télépéage, vous passez directement le péage avec un temps d’attente minimum, dans des voies télépéage à 30km/h. Autre avantage, votre badge télépéage vous garantit la bonne prise en compte de la classe moto.



Il est important de placer correctement votre badge télépéage sur votre moto afin qu’il soit facilement détecté par la borne télépéage :

Soit dans la bulle, à l’avant de la moto,

Soit dans la sacoche réservoir,

Soit fixé à un brassard,

Soit dans la poche de votre blouson, si vous n’avez ni bulle, ni sacoche réservoir.

Quelle voie de télépéage choisir ?

Si vous utilisez d’autres moyens de paiement, vous pouvez emprunter différents types de voies comme les voies surmontées d’une flèche verte ou les voies carte bancaire. Attention, vous ne devez pas vous engager dans les voies précisant une hauteur de gabarit ! Celles-ci sont réservées aux voitures et vous risquez de payer le montant d’une classe de véhicule qui ne correspond pas à la vôtre. Certaines voies affichent un panneau indiquant que l’accès est interdit aux motos.



Si vous réglez en espèces ou à l’aide d’une carte bancaire, optez pour une sacoche qui se fixe à la cuisse ou que vous portez autour du cou. Vous aurez ainsi accès plus facilement à votre moyen de paiement, sans avoir besoin de retirer puis de remettre vos gants.



Enfin, dernier conseil : au péage, évitez de vous positionner derrière un poids lourd au risque de vous retrouver dans son angle mort. Vous devenez ainsi invisible et très vulnérable. Vous voyagez à plusieurs motos ? Sur la plateforme de péage, pensez à maintenir une distance suffisante entre les véhicules de façon à ne pas rester groupés.