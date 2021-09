Comment prolonger la durée de vie de votre voiture ?

Par manque de temps ou de motivation, on oublie bien souvent les petits gestes d’entretien simples qui vous permettent de faire des économies à long terme.

La prévention des défauts de fonctionnement de votre véhicule et des dommages reste la meilleure façon de réduire, à terme, les coûts de réparation. Pour vous aider à prolonger la durée de vie de votre voiture et ainsi garantir la sécurité de vos équipements, nous avons réuni 9 astuces qui vous permettront de faire de réelles économies et éviter les pannes et accidents qui pourraient en découler.



1- Réalisez la révision annuelle de votre voiture avant de prendre la route

Chaque véhicule possède dans son carnet d’entretien des recommandations concernant les révisions à effectuer, aussi bien au niveau temporel qu’en terme de kilométrage. Ces informations sont importantes. Respectez les délais est indispensable. Il s’agit de la première étape pour conserver votre véhicule en bon état le plus longtemps possible.



2 - Faites les niveaux régulièrement

Pour faire durer votre véhicule dans le temps, prenez la bonne habitude de contrôler les différents fluides que sont les niveaux d’huiles, d’eau, les liquides de frein et de direction assistée.



Complétez régulièrement le niveau de liquide du lave-glace, notamment avant chaque long trajet. N’attendez pas qu’il soit vide pour le remplir à nouveau.

Vérifiez le niveau d’huile et vos filtres. Ils doivent être vérifiés régulièrement, avant le départ pour un long voyage et tous les 2 500 km.

Contrôlez les niveaux de liquide de refroidissement et de frein au moins une fois par trimestre. D’une manière générale, le liquide de frein doit être remplacé tous les 50 000 km environ ou tous les 2 ans en moyenne.



Attention : si le liquide de refroidissement et le niveau d’huile ont besoin d’être rechargés constamment, c’est que les systèmes ne fonctionnent plus et qu’il est nécessaire de les faire vérifier…



3 - Gardez votre véhicule à l’abri de l’humidité

C’est un fait, une voiture stationnée à l’extérieur vieillira plus vite. Sous l’effet du soleil, les peintures et plastiques intérieurs s’useront prématurément. Sur des véhicules moins récents, la rouille n’attaque plus la carrosserie, mais plutôt les soubassements, comme les essieux, les amortisseurs, les triangles, qui sont plus exposés aux projections et au sel. Un traitement antirouille est recommandé pour éviter la corrosion (surtout par climat hivernal).

Au-delà de la rouille, prenez garde à l’humidité. Elle s’insinue jusque dans le carburant et le liquide de frein. De plus, elle corrode les connexions électriques et électroniques. Votre véhicule doit être stationné sur un sol sec le plus possible.



4 - Lavez votre véhicule

Laver son véhicule reste le b.a.-ba de l’entretien, que l’on néglige bien trop souvent. Si vous souhaitez conserver votre voiture en bon état dans le temps, apportez autant d’attention à l’extérieur de votre véhicule qu’à ses composants techniques ! Enlever les saletés réduira l’apparition de rouille et préservera le bel aspect de la peinture. N’oubliez pas également de nettoyer l’intérieur de votre véhicule.



5 - Prenez soin de l’embrayage

Bien souvent négligé et malmené, l’embrayage est pourtant l’une des pièces de votre voiture à laquelle il faudrait faire le plus attention.



Quelques conseils pour vous éviter des frais onéreux de remplacement de l’embrayage : Premièrement, n’utilisez pas l’embrayage plus longtemps que nécessaire. Rien ne sert de conserver le pied sur la pédale d’embrayage en roulant, de débrayer aux feux rouges, aux stops etc. Plus généralement, éloignez votre pied de la pédale gauche si vous n’avez pas à manier le levier de vitesse. Évitez aussi les séances de patinage lors d’un démarrage en côte, très mauvaises pour votre véhicule ! Dernier conseil, prenez le temps de débrayer avant de jouer du levier. Votre porte-monnaie vous remerciera.



6 - Surveillez et contrôlez vos pneus

Surveillez la pression de vos pneus une fois par mois et avant chaque long trajet. La bonne pression est celle indiquée sur le véhicule (portière, trappe de carburant…) ou le manuel d’entretien. Une pression des pneus trop basse ou trop élevée entraînera une usure plus rapide. Prenez également garde à la suspension. Une suspension mal placée provoquera non seulement l’abrasion des pneus, mais sera aussi dangereuse pour votre sécurité.

De manière générale, il est préférable d’avoir des pneus de même marque et de même ancienneté. Si vous roulez avec des pneus inégalement usés, vous risquez de dégrader la direction et la transmission de votre véhicule.



Comment voir si vos pneus sont usés ? En vérifiant à l’aide des témoins qui se trouvent au fond des rainures ; si vous voyez des petites bosses en relief sur le côté des pneus, c’est qu’ils présentent des traces d’usures plus ou moins importantes.



7 - Inspectez la batterie

Élément clef de la voiture, la batterie est nécessaire pour le démarrage, le fonctionnement des feux, des clignotants, de la radio etc. Une batterie négligée s’usera prématurément. Plusieurs astuces existent pour la faire durer dans le temps : Essayez de garer votre véhicule à l’abris. Une batterie supporte mal les écarts de températures trop importants. Vérifiez que les cosses ne sont pas encrassées et que la batterie n’est pas touchée par des traces de corrosion ou des fuites. Enfin, analysez régulièrement sa tension, cela vous permettra de déterminer si elle doit être rechargée où changée.



8 - Ecoutez votre voiture

Faites attention aux bruits que fait votre voiture quand elle démarre, lorsqu'elle roule et quand elle s’arrête. En cas de doute sur un bruit, parlez-en à votre garagiste. Il ne s’agit pas de s’inquiéter au moindre bruit inhabituel, mais bien d’en rechercher l’origine. Cela vous permettra de vous renseigner sur les points faibles de votre véhicule, les pièces à surveiller et à changer en prévention. Laisser traîner peut faire augmenter la facture...



9 - Remplissez votre réservoir

A tous ceux qui retardent inlassablement l’étape du plein d’essence, à ceux qui attendent que le voyant de la réserve s’allume pour faire le plein…ces habitudes sont très mauvaises. Des impuretés peuvent se glisser dans un réservoir quasiment vide, puis dans la pompe à carburant en abîmant au passage ses filtres. Cela peut même atteindre le moteur ! N’attendez plus pour faire le plein d’essence et remplir votre réservoir.