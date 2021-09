Nos conseils pour conduire la nuit sur autoroute

Gare à l’endormissement !



Sur autoroute la nuit, ne vous détournez pas de votre environnement et veillez à garder votre perception la plus affûtée possible. Si vous vous sentez envahir par la fatigue (bâillements, picotements dans les yeux, nuque raide…), arrêtez-vous sur la prochaine et aire et faites une pause.



Le saviez-vous ?

20 minutes de sieste sur une aire d’autoroute peuvent suffire à récupérer.



Découvrez l’expérience menée par la Fondation VINCI Autoroutes avec RTL sur l’évaluation des risques de somnolence et d’inattention sur un long trajet en conditions réelles de conduite.



Les études montrent que le risque d’accident grave est 3 fois plus élevé la nuit. En effet, sur autoroute, 36% des accidents mortels surviennent entre 22h et 6h du matin, alors même que cette tranche horaire concentre seulement 9% du trafic autoroutier.



(Source : ASFA/Sécurité sur autoroute – accidents mortels – année 2018)