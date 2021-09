Comment conduire en toute sécurité dans un tunnel sur autoroute ?

Les tunnels sur autoroute sont placés sous surveillance 24h/24 et 7 jours sur 7. Un poste de contrôle et de sécurité (PC) veille sur vous. Des opérateurs recueillent les alertes et l’ensemble des informations relatives aux tunnels. Ils activent les équipements, alertent les secours, déclenchent les équipes d’intervention et diffusent les messages utiles en fonction de la situation.