Covoiturage sur autoroute : nos conseils de sécurité

Ca y est votre covoiturage est réservé et vous vous êtes donné rendez-vous à proximité d’un péage d’autoroute ?

Voici quelques conseils à suivre avant de prendre l’autoroute :



- Ne traversez pas les voies à pied. Les plateformes et voies proches des péages d’entrée et de sortie d’autoroute sont extrêmement fréquentées. Pensez à vous coordonner entre covoitureurs afin de vous garer dans des lieux limitant vos déplacements à pied.



- Effectuez un demi-tour avant le péage uniquement si cela est possible. Si cette manœuvre est proposée, effectuez-la avec grande prudence. Les véhicules qui sortent des voies de péage sont en pleine accélération. Il est impératif de s’engager uniquement lorsque les voies sont totalement libérées.



- Choisissez des points de rencontre et de stationnement adaptés. Avez-vous pensé aux parkings de covoiturage? En plus d’être sécurisés ils disposent de nombreux services adaptés à vos besoins : bornes de recharge électrique, abris dépose-minute…



De plus, tous nos parkings de covoiturage sont gratuits, au minimum 72 heures.

Retrouvez tous nos parkings de covoiturage.