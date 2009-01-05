Ecomobilité
Véhicules électriques : nos conseils pour vous recharger les jours de fort trafic sur l’autoroute
Lorsque le trafic est dense, voire très dense (départs en vacances, week-ends prolongés), les stations de recharge peuvent être très sollicitées sur l’autoroute. Pour éviter l’attente, mieux planifier vos arrêts et voyager en toute sérénité, voici 5 conseils pour réussir votre recharge lors de vos trajets longue distance.
Découvrez nos 5 conseils pour recharger sereinement votre véhicule électrique, les jours de fort trafic, sur l’autoroute
- Évitez les heures de pointe… surtout le déjeuner
Les pics d’affluence aux bornes de recharge électrique correspondent souvent aux moments de pause traditionnels, en particulier entre 12h et 14h. À ces horaires, de nombreux conducteurs s’arrêtent simultanément pour déjeuner et recharger leur véhicule, ce qui allonge les temps d’attente. Si votre organisation le permet, privilégiez des pauses décalées, en fin de matinée ou en milieu d’après-midi. Cette simple astuce peut vous faire gagner un temps précieux et rendre votre trajet beaucoup plus fluide.
- Pensez aux aires de repos pour vous recharger
Les stations de recharge ne se trouvent pas uniquement sur les aires de services : de plus en plus d’aires de repos sont désormais équipées, notamment sur les axes très fréquentés comme l’A10, l’A7 ou encore l’A9. Plus de 40 aires de repos sont ainsi équipées de bornes de recharge électrique haute puissance sur le réseau VINCI Autoroutes. Ces aires, souvent moins connues, sont aussi moins fréquentées et constituent une excellente alternative en période de forte affluence. En diversifiant vos points d’arrêt, vous optimisez vos chances de trouver rapidement une borne disponible.
- Profitez de l’accompagnement des « Gilets bleus »
Lors des grands départs estivaux, les week-ends prolongés ou les vacances, des « voituriers électriques » (reconnaissables à leur gilet bleu ou d’une autre couleur), sont présents sur de nombreuses aires. Leur rôle ? Vous orienter vers une borne disponible, fluidifier les recharges et vous apporter des conseils personnalisés. N’hésitez pas à solliciter leur aide : leur présence facilite la gestion des flux et contribue à rendre votre expérience plus sereine, même en cas d’affluence.
- Rechargez jusqu’à 80 %, pas au-delà
C’est un réflexe essentiel pour gagner du temps… et en faire gagner aux autres. Sur les bornes haute puissance, la recharge est rapide jusqu’à 80 % de batterie, mais ralentit fortement au-delà. Poursuivre la charge jusqu’à 100 % peut ainsi doubler, voire tripler le temps passé à la borne. Pour optimiser votre trajet, privilégiez des recharges plus courtes et plus fréquentes, et pensez à libérer la place dès que vous atteignez environ 80 %. Cela permettra aux véhicules qui attendent de pouvoir se recharger à leur tour, et contribuera à améliorer le flux.
- Adoptez l’écoconduite pour optimiser votre autonomie
Votre façon de conduire a un impact direct sur votre consommation d’énergie. Une conduite souple, une vitesse stabilisée et une anticipation des ralentissements permettent de préserver votre autonomie. Limiter l’usage de la climatisation ou du chauffage lorsque c’est possible, et tirer parti des phases de décélération pour récupérer de l’énergie, sont autant de gestes qui réduisent vos besoins de recharge… et vos arrêts.
Pour en savoir plus, consulter notre article complet concernant la mobilité électrique sur autoroute.