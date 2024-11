Créée en 2019 en Gironde, la start-up Toopi Organics développe un modèle inédit pour le recyclage et la valorisation de l’urine humaine. L’innovation repose sur son procédé de transformation : après une étape de stabilisation et d’hygiénisation, l’urine est inoculée avec des bactéries d’intérêt agricole et fermentée pendant 48 à 72 heures, afin d’obtenir un biostimulant microbien très concentré. Toopi Organics est accompagnée par la French Tech via les programmes d’accélération Agri20 et Green20 et est soutenue par le ministère et l’Agence de la transition écologique (ADEME).