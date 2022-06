Départs en vacances : pensez à vérifier votre véhicule.

Jetez un œil à vos pneumatiques

N’oubliez pas que les pneus sont le seul lien entre la route et votre véhicule. Des pneumatiques en bon état sont fondamentaux pour votre sécurité et celle de vos passagers ! Vérifiez le flanc et les bandes de roulement pour vous assurer qu’il n’y a pas d’usure, d’hernie ou de déchirure. Si c’est le cas, n’hésitez pas à changer vos pneus ! Avant de prendre la route, vérifiez aussi leur pression. Des stations de gonflage sont disponibles sur les aires de services durant votre trajet sur l’autoroute.

Vérifiez l’état de vos freins

Avant un long voyage, assurez-vous du bon état de vos freins. La plupart des modèles de voitures possèdent aujourd’hui des ordinateurs de bord qui vous alertent sur l’usure des disques ou des plaquettes. Il existe aussi des vérifications très faciles à faire ! A travers les trous des jantes ou en démontant la roue, évaluez en un coup d’œil l’état de votre système de freinage. D’une manière générale, il est conseillé de faire vérifier vos freins tous les 20 000 km. Sur votre tableau de bord, pensez également à regarder le niveau du liquide de frein. Il ne doit pas être trop proche de l’indicateur « mini ».

Assurez-vous d’avoir des essuie-glaces au top !

Même si les vacances riment la plupart du temps avec « soleil », vous n’êtes pas à l’abri d’une averse lors de votre trajet ! Il est important d’avoir des essuie-glaces en parfait état de marche. Pour le vérifier, c’est très simple. Vos essuie-glaces font du bruit ou laissent des traces sur le pare-brise ? Il est temps de les changer. La plupart du temps, c’est très facile et vous pouvez le faire vous-même en clipsant le balai sur le bras de l’essuie-glace. Il est aussi possible de ne changer que le caoutchouc grâce à des lames qu’on l’on trouve dans le commerce. Une solution encore plus simple et économique !

Vérifiez que vous êtes à jour niveau vidange

Pas question de partir en vacances sans avoir fait votre vidange ! Il en va de la survie de votre moteur et de votre véhicule. Là-encore, les modèles d’aujourd’hui vous indiquent - via l’ordinateur de bord – à quel moment vous rendre au garage. Si vous êtes à jour au moment du départ, pensez juste à vérifier le niveau d’huile. Pour ce faire, tirez la jauge située au-dessus du bloc moteur, essuyez-la à l’aide d’un chiffon, puis replongez-la dans le réservoir. Le niveau d’huile doit se situer entre les 2 repères, mini et maxi.

Contrôlez vos feux avant le départ

Bien voir et être vu : c’est la clé pour rouler en toute sécurité. Avant les longs trajets estivaux, un petit tour des ampoules de votre véhicule s’impose. Si vous constatez qu’un feu est défectueux, il convient de le remplacer. Feux à halogènes, Xénon ou à led… il existe plusieurs types d’ampoules. Le mieux est de vous reporter au carnet d’entretien de votre véhicule. Si vous hésitez ou si vous ne disposez pas d’un coffret d’ampoules de rechange, faites appel à un professionnel !