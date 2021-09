Répartis sur 9 plateaux couvrant l’ensemble du réseau VINCI Autoroutes, la centaine de salariés du 3605 sont à votre disposition pour faciliter votre voyage sur l’autoroute. Le saviez-vous ? La plupart de nos téléconseillers sont des anciens salariés du péage. Au plus proche de vous, ces femmes et ces hommes mettent à votre service leur expertise du monde autoroutier et de la relation client. Avant d’être mis en relation avec l’un d’eux, vous disposerez de 4 choix :

Choix 0 pour signaler un événement sur votre trajet

Choix 1* si vous êtes abonnés Ulys

Choix 2 pour connaître l’info trafic et les services sur votre trajet

Choix 3 si vous êtes conducteur de poids lourd ou transporteur

Un choix 4 sera disponible dès le mois de juillet 2021 pour les utilisateurs de véhicules électriques.



Avec le 3605, aucune de vos questions ne reste sans réponse ! Vous roulez sur l’autoroute et vous souhaitez signaler un véhicule arrêté sur le bord des voies ? Arrêtez-vous sur la prochaine aire et signalez-le en sélectionnant le choix 0. Pas encore parti, vous souhaitez connaître vos conditions de circulation sur un axe en particulier ? En tapant le choix 2, vous serez informé de l’état du trafic et des services disponibles sur votre trajet. Abonnés ULYS, le choix 1 vous est réservé si vous avez des questions relatives à vos factures ou, par exemple, au fonctionnement de votre badge télépéage. Si vous êtes conducteur de poids lourd, le choix 3 vous permet, par exemple, de connaître à l’avance les éventuelles zones d’interdiction de circuler sur votre trajet.



Vous avez une demande spécifique à laquelle nos téléconseillers ne peuvent pas répondre dans l’immédiat ? Nous vous dirigeons vers un interlocuteur spécialisé ou prenons votre numéro de téléphone afin de vous rappeler dans les meilleurs délais. Chaque année, les équipes du 3605 traitent en moyenne 800 000 appels. Vous aussi, ayez le réflexe 3605 pour voyager sur l’autoroute sereinement et en toute sécurité !