Conducteur de poids-lourd
SEEBEE Truck : le copilote solidaire des chauffeurs poids lourd
Sécurité, entraide et stationnement facilité : quand la communauté routière se met au service du quotidien des conducteurs Poids lourd.
Une entreprise française au service des routiers
Fondée en France et basée à Saint-Étienne, SEEBEE est une entreprise innovante qui se positionne comme le copilote numérique des professionnels du transport routier. SEEBEE modernise l’esprit de solidarité historique des routiers à travers une application intelligente, communautaire et collaborative.
Avec SEEBEE Truck, les chauffeurs ne roulent plus seuls. L’application combine technologie, entraide et information terrain en temps réel pour répondre aux principaux enjeux du métier : isolement, sécurité et stress lié au stationnement.
SEEBEE Truck : bien plus qu’une application
SEEBEE Truck est à la fois :
- un GPS dédié aux poids lourds, intégrant les contraintes de gabarit, de restrictions PL et les aires adaptées,
- un réseau social routier, où les chauffeurs partagent informations utiles, bons plans et alertes,
- une plateforme d’entraide en temps réel, basée sur la participation active de la communauté.
Plus tu partages, plus ça roule. Cette logique collective est au cœur des deux services phares proposés aux conducteurs poids lourd : Bodyguard et Free Parking.
Bodyguard : la sécurité collaborative au bout du doigt
Le service Bodyguard a été conçu pour renforcer la sécurité des chauffeurs lors de leurs temps d’arrêt, notamment sur les aires et parkings : un bouclier collectif pour les conducteurs poids lourd.
Lorsque le chauffeur est à l’arrêt, il peut activer le mode Bodyguard directement depuis son profil. En cas de problème (tentative de vol, vol de carburant, dégradation, menace), il lui suffit d’appuyer sur le bouton HELP.
En quelques secondes :
- une alerte géolocalisée est envoyée aux chauffeurs à proximité (alerte en mode vocal dans la langue du conducteur ou de la conductrice PL) ,
- l’information est qualifiée, horodatée et contextualisée,
- les chauffeurs environnants peuvent réagir rapidement.
Inversement, chaque conducteur peut également recevoir des alertes émises par d’autres chauffeurs situés autour de lui, renforçant ainsi la vigilance collective.
Un service pensé pour les personnes
Bodyguard ne se limite pas à la protection du matériel. Il renforce aussi le sentiment de sécurité des personnes, avec une attention particulière portée aux conductrices, dans une démarche de prise en compte de la diversité dans le transport routier.
Disponible gratuitement sur l’application SEEBEE Truck, le service repose sur une idée simple : la sécurité est plus efficace quand elle est partagée.
Free Parking : trouver une place sans stress
Trouver une place de stationnement est aujourd’hui l’une des principales sources de tension pour les chauffeurs poids lourd. Le service Free Parking (ou Free Space) répond directement à cette problématique : des places disponibles partagées en temps réel.
Grâce à SEEBEE Truck, les chauffeurs peuvent :
- signaler en temps réel les places disponibles sur les parkings et aires,
- être informés des aires saturées,
- anticiper leurs pauses réglementaires et éviter les détours inutiles.
Lorsque le chauffeur est à l’arrêt plus de 90 secondes, l’application l’invite automatiquement à indiquer la situation. Sur un parking, il peut laisser un message vocal pour prévenir la communauté du nombre de places disponibles. Ces informations sont :
- géolocalisées,
- diffusées dans un rayon pertinent autour de l’aire concernée,
- traduites automatiquement pour les chauffeurs internationaux.
Moins de stress, plus de temps
Free Parking permet d’arriver plus serein, de gagner du temps et de retrouver une forme de confort dans l’organisation des pauses. Mais comme tout service communautaire, son efficacité repose sur un principe clé : la participation de chacun.
Une logique simple : entraide, terrain et temps réel
Qu’il s’agisse de sécurité ou de stationnement, SEEBEE Truck s’appuie sur :
- les remontées terrain des chauffeurs,
- l’information communautaire,
- une diffusion claire, immédiate et actionnable.
SEEBEE ne remplace pas les chauffeurs : elle leur donne une voix, une visibilité et un réseau.
Avec Bodyguard et Free Parking, SEEBEE remet la solidarité routière au cœur du numérique. Une application pensée par et pour les chauffeurs poids lourd, pour transformer les contraintes du métier en solutions collectives.
SEEBEE Truck… plus tu partages, plus ça roule.