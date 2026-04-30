SEEBEE Truck : le copilote solidaire des chauffeurs poids lourd

Le service Bodyguard a été conçu pour renforcer la sécurité des chauffeurs lors de leurs temps d’arrêt, notamment sur les aires et parkings : un bouclier collectif pour les conducteurs poids lourd.

Lorsque le chauffeur est à l’arrêt, il peut activer le mode Bodyguard directement depuis son profil. En cas de problème (tentative de vol, vol de carburant, dégradation, menace), il lui suffit d’appuyer sur le bouton HELP.

En quelques secondes :

une alerte géolocalisée est envoyée aux chauffeurs à proximité (alerte en mode vocal dans la langue du conducteur ou de la conductrice PL) ,

l’information est qualifiée, horodatée et contextualisée,

les chauffeurs environnants peuvent réagir rapidement.

Inversement, chaque conducteur peut également recevoir des alertes émises par d’autres chauffeurs situés autour de lui, renforçant ainsi la vigilance collective.



Un service pensé pour les personnes

Bodyguard ne se limite pas à la protection du matériel. Il renforce aussi le sentiment de sécurité des personnes, avec une attention particulière portée aux conductrices, dans une démarche de prise en compte de la diversité dans le transport routier.

Disponible gratuitement sur l’application SEEBEE Truck, le service repose sur une idée simple : la sécurité est plus efficace quand elle est partagée.