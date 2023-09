Bonne nouvelle ! Pour tous les conducteurs de poids lourds ! Le premier distributeur de pizzas artisanales vient d’être installé sur l’aire poids lourd de Reyran (A8). Ce nouveau service, destiné à améliorer la pause des professionnels de la route, propose une véritable pizza artisanale délivrée sur l’aire en un temps record !



En tant que professionnel de la route, vous passez parfois plusieurs jours à bord de votre camion et vous empruntez régulièrement l’autoroute. Pour vous accompagner durant vos pauses, nous avons équipé l’aire poids lourd de Reyran d’un distributeur automatique de pizzas artisanales, géré par un véritable artisan pizzaiolo.

Toutes les pizzas sont élaborées dans un laboratoire dédié et sont déposées dans un distributeur. Pour des raisons sanitaires le stock de pizzas est conservé en chambre froide, à l’intérieur du distributeur, et retiré de la vente au bout de 48h. Tous les 2 jours, le pizzaiolo vient recharger le distributeur de pizzas confectionnées le jour même et retirer les pièces invendues. Pour une qualité de cuisson artisanale, un véritable four à sole est intégré dans le distributeur !



Un service simple d’accès, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec règlement en carte bancaire (sans contact) ou espèces !