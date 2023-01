Disponible en 44 langues, est LA référence pour les chauffeurs poids lourd !

Besoin de faire une pause, de dormir ou de de faire le plein ? Grâce à sa communauté de plus de 500 000 utilisateurs actifs à travers l’Europe et à sa base de données de plus de 60 000 établissements dans des domaines aussi variés que la restauration, les stations-services et de lavage, les parkings… l’application aide les professionnels de la route, au quotidien, dans leurs déplacements. Et ne souhaite pas s’arrêter là ! L’application propose depuis peu une solution de recherche d’emploi en plus du tout nouveau service d’information trafic personnalisé !



Vous trouverez sur votre route, tout ce dont vous aurez besoin !