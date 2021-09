La sécurité sur autoroutes est la priorité de tous

2. Respecter les limitations de vitesse

Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour un poids lourd de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises. La vitesse maximale autorisée est même abaissée à 50 km/h lorsque votre visibilité est inférieure à 50 mètres en raison de la météo (pluie, brouillard…).



3. Conserver de bonnes distances de sécurité

Au volant d’un poids lourd sur autoroute, évitez de rouler trop près du véhicule qui vous précède. La bonne distance à conserver équivaut à 2 grandes bandes blanches séparant la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence. Evitez aussi de circuler en « petit train » ou en « convoi » avec les autres camions. Seule cette distance de sécurité vous assure une bonne visibilité et vous permettra de vous écarter si un fourgon de patrouille intervient sur la bande d’arrêt d’urgence. Vous empiétez à droite en roulant sur les barrettes sonores ? Reprenez aussitôt votre position sur la voie de droite.



4. Doubler dans le respect des règles

Sur autoroute, au volant d’un poids lourd, les règles concernant le dépassement dépendent du nombre de voies :

Sur une autoroute à 3 voies ou plus, sauf mention contraire interdisant le dépassement : vous êtes autorisé à rouler sur les 2 voies les plus à droite seulement. Interdiction donc de doubler sur les voies les plus à gauche !

Sur une autoroute à 2 voies : vous pouvez rouler sur la voie de gauche pour doubler

Dans tous les cas, la 2e voie ne sert qu’à doubler ! Au volant d’un poids lourd, vous devez circuler sur la voie de droite. Lorsque vous doublez, veillez aussi à ne pas ralentir les véhicules arrivant derrière vous.