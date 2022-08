Transporteurs, conducteurs de de poids lourd… Vous empruntez régulièrement l’autoroute pour vos déplacements professionnels et vous passer parfois plusieurs jours à bord de votre camion. Pour vous accompagner au mieux durant vos pauses, nous avons équipé certaines de nos aires de repos de distributeurs de boissons et snacking.

En complément des installations déjà mis à votre disposition sur nos aires telles que des laveries, tables de pique-nique, containers de tri sélectif, douches… retrouvez sur vos parkings poids lourd de Lunel (autoroute A9), Saint Hilaire et Reyran (autoroute A8) ces nouveaux distributeurs.



Un service simple d’accès, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec un large choix de boissons chaudes (café, thé) ou fraiches, ainsi que des en-cas tels (biscuits, compote, barres chocolatées, chips…) à votre disposition. Idéal pour accompagner vos pauses avant de reprendre la route.

De nouveaux distributeurs viendront équiper vos parkings poids lourd sécurisés et aires de repos d’autoroute très prochainement !



Info pratique : pour régler vos achats 2 options, en Carte Bancaire (sans contact) ou en espèces.