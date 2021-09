Comment voyager l’hiver avec votre bébé en voiture ?

Les indispensables à emmener en voiture l’hiver pour voyager avec bébé

Biberons, couches, nécessaire de toilette… Faire la route avec un enfant en bas âge relève en temps normal de l’expédition ! Pour les longs trajets d’hiver, pensez à ajouter quelques accessoires :

1 couverture chaude

1 mouche-bébé (en cas de rhume !)

1 chauffe biberon de voyage à brancher sur l'allume-cigare

Prévoyez toujours de l’eau ! Même en hiver, il est important d’hydrater bébé pendant le voyage en voiture. En plus, cela réduit le risque de nausée. Ne surchauffez pas l’habitacle et veillez à ce que votre enfant ne soit pas trop couvert.



Comment faire manger bébé pendant le voyage ?

Vous le savez, sur autoroute, vous devez vous arrêter au moins toutes les deux heures. La pause est aussi l’occasion de nourrir bébé, de le changer et de s’occuper de lui ! Pour se faire, arrêtez-vous sur une aire service. Tous les 45 km, vous trouverez tout l’environnement nécessaire pour faire de votre pause un moment privilégié avec votre enfant. Le saviez-vous ? Les boutiques des stations-service disposent de four à micro-ondes pour réchauffer vos biberons et vos petits pots. Profitez des espaces nurserie où vous pouvez changer bébé en toute sérénité (pensez à prendre une serviette éponge).