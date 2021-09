Quels sont les moyens de paiement au péage sur autoroute ?

3. Le paiement en espèce

Même si ça n’est pas le moyen le plus rapide pour passer le péage, le paiement en espèces reste possible sur autoroute. Les pièces de 10, 20 et 50 cts, les pièces de 1 et 2 €, ainsi que les billets de 5, 10 et 20 € sont acceptés.



Un rappel :

Les Chèques-Vacances ne sont plus acceptés au péage depuis le 1er janvier 2013, mais vous pouvez utiliser notre offre compatible avec le service en cliquant ici.



Et la flèche verte dans tout ça ?

Les voies surmontées d’une flèche verte acceptent tous les types de paiements ! Vous pouvez les emprunter et régler votre péage avec votre badge télépéage, votre carte bancaire ou en espèces.