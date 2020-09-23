Tarifs de la classe 1 (véhicules légers ou ensembles véhicules + remorques)

> Télécharger la grille tarifaire de la Classe 1 (tarifs applicables au 1er juin 2026)



Tarifs de la classe 2 (intermédiaires, véhicules ou ensemble roulant)

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Tarifs de la classe 3 (poids lourds et autocars)

> Télécharger la grille tarifaire de la Classe 3 (tarifs applicables au 1er juin 2026)



Tarifs de la classe 4 (poids lourds et autocars)

> Télécharger la grille tarifaire de la Classe 4 (tarifs applicables au 1er juin 2026)



Tarifs de la classe 5 (2 roues)

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Guide des tarifs

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