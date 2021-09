Vos conditions de circulation sur Twitter : 5 questions pour tout comprendre

1. L’info trafic sur Twitter, c’est quoi ?

Pour vous délivrer l’information la plus précise possible sur vos conditions de circulation, nous multiplions les canaux de diffusion. En plus du 107.7, du site internet VINCI Autoroutes (et sa carte en temps réel), ou encore des enceintes connectées, vous pouvez également consulter Twitter pour être informé du trafic sur l’autoroute. Tous les axes du réseau VINCI Autoroutes possèdent un compte sur le réseau social. Le premier a été créé en 2016 pour l’autoroute A8. Il en existe aujourd’hui 26 et bientôt 27 avec la future A355, le contournement ouest de Strasbourg.

2. Qui fournit l’information trafic sur Twitter ?

L’information trafic, c’est d’abord de l’humain ! Le digital ne signifie pas que tout est automatisé. Derrière chaque compte Twitter, des équipes d’hommes et de femmes se relaient jour et nuit pour vous informer de l’évolution du trafic sur l’autoroute. Depuis les trois Centres Information Trafic installés à Vedène (Vaucluse), Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) et Saint-Arnoult (Yvelines), nos équipes sont en lien permanent avec le terrain. Elles compilent les données communautaires concernant le trafic et utilisent des outils spécifiques comme des boucles de comptage. Toutes ces informations leurs permettent de tweeter en temps réel sur les comptes correspondant à chacun des axes.

3. Faut-il appartenir à une communauté pour accéder à l’info trafic sur Twitter ?

La réponse est non ! Les informations délivrées sur le réseau social concernant le trafic sur l’autoroute sont entièrement gratuites et accessibles à tous. L’information trafic sur Twitter est disponible sur l’ensemble du réseau, quand vous en avez besoin. Il vous suffit de « suivre » l’axe que vous souhaitez, et vous bénéficiez de ce service immédiatement, gratuitement et sans publicité. Les adresses des comptes se composent ainsi : @AX(numéro de l’autoroute)Trafic.

4. A qui s’adressent ces comptes Twitter « info trafic » ?

Quel que soit votre « usage » de l’autoroute, retrouvez sur Twitter l’information adaptée à vos besoins. Vous empruntez l’autoroute quotidiennement pour aller travailler ? Les comptes des axes très empruntés (A10, A11, A9, A8 ou A7) publient toutes les demi-heures, matin et soir, les temps de parcours. Si vous partez en vacances et que souhaitez suivre un axe en particulier, rien de plus simple ! Vous pouvez vous abonner et vous désabonner en un clic. Vous êtes motard et vous empruntez souvent l’A8 ? Retrouvez régulièrement sur le compte Twitter de l’axe des conseils pour un voyage en toute sécurité.

5. Quel est le meilleur moment pour consulter le trafic sur Twitter ?

On ne le répètera jamais assez : au volant, on ne manipule pas son téléphone ! Ne consultez pas Twitter ni aucun autre outil d’aide à la conduite lorsque vous conduisez. Attendez votre pause sur une aire ou confiez cette tâche à votre copilote ou à l’un de vos passagers. En revanche, Twitter reste un excellement outil à consulter avant de prendre la route. Il vous permet d’être informé d’un accident en cours, de reporter votre voyage ou de connaître les alternatives pour contourner une difficulté. Idéal pour planifier votre trajet et #BienVoyager… en toute sérénité !