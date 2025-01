La circulation en inter-files est autorisée sur les axes comportant au moins 2 fois 2 voies de circulation séparées par un terre-plein central et sur lesquelles la vitesse maximale se situe entre 70 et 130 km/h. Elle donc autorisée sur les autoroutes et les routes répondant à ces critères et dans les conditions définies dans les paragraphes suivants. Elle est en revanche interdite sur les autres types de route. Sur route ou autoroute, la circulation en inter-files doit s’effectuer entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée.