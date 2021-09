Conduire avec une caravane ou une remorque sur autoroute

Les préparatifs avant de partir :

Ayez toujours à l’esprit que vous n’utilisez votre caravane ou votre remorque qu’une ou deux fois par an. Avant d’entreprendre un trajet sur autoroute, pensez à vérifier :



1. L’état général de votre attelage

Vérifiez la pression des pneus de votre véhicule et ceux de votre caravane ou de votre remorque (sans oublier la roue de secours). Pensez aussi à contrôler l’état des éclairages de votre attelage (feux de stop, feux de brouillard, clignotants) et assurez-vous que sa plaque d’immatriculation est bien visible.

2. L’arrimage de votre chargement

Ce que vous transportez dans votre remorque ou votre caravane doit être solidement arrimé et bien réparti. La charge de votre attelage ne doit pas dépasser plus des trois quarts du poids de la voiture qui tracte, et ce pour une meilleure adhérence sur la chaussée.



3. Les rétroviseurs et le système de freinage

Certaines caravanes sont équipées d’un système de freinage propre qui leur permet, soit de ralentir, soit de s’arrêter en cas de rupture d’attelage. Pensez à vérifier que ces dispositifs fonctionnent. Vérifiez aussi l’état de vos rétroviseurs additionnels, obligatoires pour les caravanes dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres.