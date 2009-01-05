Travaux sur l’ouvrage de liaison de la RN10

Sur l'autoroute A10 :

+ Entre la bifurcation A10/A83 et l'échangeur de Poitiers sud (n°30)

Du lundi 1er septembre au vendredi 3 octobre 2025, la circulation sur l’autoroute A10 s'est effectuée sous basculement de la circulation.

L’échangeur de Saint-Maixent – Lusignan (n°31) a été ponctuellement fermé et une déviation a été mise en place par la RD611.

+ Ouvrage de liaison A10/RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers sud (n°30)

Du lundi 4 août au vendredi 10 octobre 2025, fermeture de l’ouvrage jour, nuit et week-end.

La bretelle d’entrée RN10 > A10 en provenance d’Angoulême et la bretelle de sortie A10 > RN10 en direction de Poitiers ont été fermées pendant toute la période de travaux.

Sur la RN10

+ Ouvrage de liaison A10 / RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers sud (n°30)

Du lundi 4 août au vendredi 21 novembre, les travaux ont eu lieu sous l’ouvrage. La circulation a été maintenue à une voie sur la RN10, du lundi 25 août au vendredi 2 novembre 2025, jour, nuit et week-end.

Des itinéraires de déviations on été mis en place :