Travaux sur l’ouvrage de liaison de la RN10
A10 Poitiers sud
Du lundi 4 août au vendredi 21 novembre 2025 VINCI Autoroutes a engagé une importante opération d'entretien de l’ouvrage assurant la liaison entre l’A10 et la RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers sud (n°30) et des travaux de rénovation de la chaussée sur l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A83 et Poitiers Sud. Ces travaux font partie intégrante du programme de rénovation du patrimoine autoroutier, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à renforcer leur sécurité sur la section concernée. L’autoroute A10 et ses aménagements ont été construits en 1977 et doivent faire l’objet d’un entretien pour garantir leur bon usage.
Sommaire
Les travaux
Travaux de réparation de l'ouvrage
1. Sur l’ouvrage (bretelle de liaison) : Réfection complète des superstructures
Les travaux consistent à :
- Raboter les enrobés existants ;
- Retirer l’étanchéité existante ;
- Préparer la dalle béton pour recevoir la nouvelle étanchéité ;
- Mettre en place la nouvelle étanchéité (asphalte ou feuilles préfabriquées) ;
- Remplacer les enrobés ;
- Remplacer les joints de chaussée et les dispositifs de sécurité de l’ouvrage.
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2. Sous l’ouvrage (RN10) : Vérinage et réparation des bétons des piles et culées
Les travaux consistent à :
- Vériner l’ouvrage ;
- Hydrodémolir les bétons dégradés ;
- Reconstituer les bétons des chevêtres des culées et des piles.
Découvrez en détail les différentes opérations de ce chantier
Les conditions de circulation
Sur l'autoroute A10 :
+ Entre la bifurcation A10/A83 et l'échangeur de Poitiers sud (n°30)
Du lundi 1er septembre au vendredi 3 octobre 2025, la circulation sur l’autoroute A10 s'est effectuée sous basculement de la circulation.
L’échangeur de Saint-Maixent – Lusignan (n°31) a été ponctuellement fermé et une déviation a été mise en place par la RD611.
+ Ouvrage de liaison A10/RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers sud (n°30)
Du lundi 4 août au vendredi 10 octobre 2025, fermeture de l’ouvrage jour, nuit et week-end.
La bretelle d’entrée RN10 > A10 en provenance d’Angoulême et la bretelle de sortie A10 > RN10 en direction de Poitiers ont été fermées pendant toute la période de travaux.
Sur la RN10
+ Ouvrage de liaison A10 / RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers sud (n°30)
Du lundi 4 août au vendredi 21 novembre, les travaux ont eu lieu sous l’ouvrage. La circulation a été maintenue à une voie sur la RN10, du lundi 25 août au vendredi 2 novembre 2025, jour, nuit et week-end.
Des itinéraires de déviations on été mis en place :
- Pour les usagers en provenance de Tours et Bordeaux par l’A10 souhaitant rejoindre Poitiers : demi-tour au niveau de la sortie n°31 de la RD611 via la RN10 ;
- Pour les usagers en provenance de Bordeaux par la RN10 souhaitant rejoindre l’A10 : déviation par le giratoire Porte sud pour rejoindre les bretelles de liaisons vers l’A10 en direction de Tours et de Bordeaux ;
- Pour les usagers souhaitant emprunter l’A10 depuis l’échangeur de Saint-Maixent-Lusignan (n°31) : déviation par la RD611.