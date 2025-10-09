Travaux
A10 – Poitiers sud, poursuite des travaux d’entretien de l’ouvrage reliant l’A10 à la RN10
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien de l’ouvrage d’art qui assure les liaisons entre l’autoroute A10 et la RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers sud (n°30), les opérations sur l’ouvrage s’achèveront le vendredi 10 octobre 2025 à 18h. Le pont sera donc réouvert à la circulation, ainsi que la bretelle d’entrée de la RN10 vers l’A10 en provenance d’Angoulême, la bretelle de sortie de l’A10 vers la RN10 en direction de Poitiers et la rue de la Saulaie. Les travaux se poursuivront cependant sous l’ouvrage et sur la RN10, jusqu’au vendredi 21 novembre 2025. Durant cette période, la circulation sera maintenue à une voie, jour, nuit et week-end.
En quoi consistent ces travaux ?
Ces travaux font partie intégrante du programme de rénovation du patrimoine autoroutier, visant à améliorer le confort de conduite des usagers et à renforcer leur sécurité sur la section concernée. Ces aménagements, construits en 1977, font l’objet d’un entretien régulier de manière à assurer le meilleur service aux conducteurs qui les empruntent.
Travaux sous l’ouvrage et la RN10 : Vérinage et réparation des bétons des piles et culée.
Les travaux consistent à :
- Vériner l’ouvrage pour faciliter l’accès aux zones dégradées
- Nettoyer entièrement les culées
- Purger les bétons par hydrodémolition
- Reconstituer les bétons des chevêtres des culées et renforcer les appareils d’appui.
Vos conditions de circulation
- Sur la RN10, passage sous l’ouvrage de liaison A10 / RN10
Jusqu’au vendredi 21 novembre 2025, les travaux auront lieu sous l’ouvrage, et la circulation sera maintenue à une voie jour, nuit et week-end.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : a10-amenagement.com, rubrique « Les opérations en cours »
- Les comptes X (ex-twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic