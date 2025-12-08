A10 – Poitiers sud : fin des travaux d’entretien de l’ouvrage reliant l’A10 à la RN10 le 12 décembre 2025

Les travaux menés depuis le 4 août dernier font partie intégrante du programme de rénovation du patrimoine autoroutier, visant à améliorer le confort de conduite des usagers et à renforcer leur sécurité sur la section concernée. Ils ont porté sur des aménagements datant de 1977, nécessitant une intervention d’envergure pour adapter les infrastructures aux nouveaux standards.

Les travaux engagés sur l’ouvrage entre l’A10 et la RN10 ont consisté en la réfection complète des superstructures sur l’ouvrage et ses bretelles de liaisons ainsi qu’au vérinage et à la réparation des bétons des piles et culées situés sous l’ouvrage et la RN10. 2

La réouverture complète des voies circulées aura lieu le vendredi 12 décembre 2025.

VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant de se déplacer dans ce secteur et met à la disposition

des conducteurs un dispositif complet :