Travaux de rénovation des chaussées sur l'A7N entre Ternay et Vienne Nord

Les équipes rabotent et refont les enrobés de la couche de roulement en BBTM (Béton Bitumineux Très Mince) sur 2,5 cm d’épaisseur, sur l’ensemble des voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence.

La voie centrale et la voie de gauche bénéficient d’une reprise de la couche de liaison sur 5 cm d’épaisseur.



Une réhabilitation en profondeur est menée sur la voie de droite avec le renouvellement des couches de liaison et de base en grave-bitume, sur une épaisseur variant de 8 à 13 cm.