Travaux de rénovation des chaussées sur l'A7N entre Ternay et Vienne Nord
Automne 2025
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N sur le tronçon situé entre Ternay et Vienne Nord.
Sommaire
Le chantier sur l'A7N entre Ternay et Vienne Nord - Automne 2025
Ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permet de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Cette phase de travaux se déroulera sur 2 saisons. Une première a été engagée du 8 septembre au 24 octobre 2025 puis une seconde reprendra au printemps 2026.
Les Travaux
Les équipes rabotent et refont les enrobés de la couche de roulement en BBTM (Béton Bitumineux Très Mince) sur 2,5 cm d’épaisseur, sur l’ensemble des voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence.
La voie centrale et la voie de gauche bénéficient d’une reprise de la couche de liaison sur 5 cm d’épaisseur.
Une réhabilitation en profondeur est menée sur la voie de droite avec le renouvellement des couches de liaison et de base en grave-bitume, sur une épaisseur variant de 8 à 13 cm.
Les conditions de circulation
Ce chantier mobile se déroule exclusivement de nuit, de 21h à 6h, du lundi au vendredi matin, soit 4 nuits par semaine. Le chantier est replié en journée et les week-ends.
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circulent sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse a été ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 8 septembre au vendredi 24 octobre 2025.