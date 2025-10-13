A7N : Rénovation des chaussées entre Ternay et Vienne nord

La sortie sera obligatoire au niveau de Chasse sud (n°8), pour les véhicules circulant en direction de Lyon, les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain. Les déviations suivantes seront mises en place :

Les usagers devront suivre la D4 et reprendre l’autoroute au niveau de l’ A47, entrée Chasse

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit, de 21h à 6h, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin.

Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et le découpage du chantier en plusieurs phases a été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.

Le chantier sera replié en journée et les week-ends. Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circuleront sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 8 septembre au vendredi 24 octobre 2025.