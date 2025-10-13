Travaux
A7N : Rénovation des chaussées entre Ternay et Vienne nord
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre Ternay et Vienne nord depuis le 8 septembre jusqu’au 24 octobre 2025 qui se poursuivra au printemps 2026. D’un montant de 8,5 millions d’euros, ce chantier financé par VINCI Autoroutes, se déroulera exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin. Il permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Pour la bonne réalisation des travaux, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Chasse sud (n°8) pour les véhicules en direction de Lyon les nuits des 13,14,15 et 16 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation
La sortie sera obligatoire au niveau de Chasse sud (n°8), pour les véhicules circulant en direction de Lyon, les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain. Les déviations suivantes seront mises en place :
- Les usagers devront suivre la D4 et reprendre l’autoroute au niveau de l’ A47, entrée Chasse
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit, de 21h à 6h, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin.
Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et le découpage du chantier en plusieurs phases a été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Le chantier sera replié en journée et les week-ends. Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circuleront sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 8 septembre au vendredi 24 octobre 2025.
Informez-vous avant de prendre la route
La circulation s’effectuant sur des voies réduites au niveau des zones en travaux, des ralentissements sont susceptibles de se former en amont et au niveau de la zone de chantier. Il est fortement conseillé aux usagers de l’A7 de s’informer des conditions de circulation avant de prendre la route et de rester attentif aux éventuels conseils de déviation qui pourraient leur être communiqués.
Pour joindre les équipes et répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met également à disposition un numéro vert, le 04 11 93 41 00 (appel gratuit), du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors des heures d’ouverture, la possibilité est donner de laisser un message sur notre répondeur.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes, @A7Trafic