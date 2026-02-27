Travaux
A7N : fermetures partielles des échangeurs Chasse sud et Vienne nord du 2 au 18 mars 2026
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre les échangeurs de Ternay et Vienne Nord (n°9).
Ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Pour la bonne réalisation de ces travaux, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Chasse sud (n°8) et la bretelle de sortie de Vienne Nord (n°9) en direction de Marseille seront fermées en semaine les nuits du 2 au 18 mars 2026 , de 21h à 6h le lendemain.
Des fermetures nocturnes de l’entrée Chasse sud à prévoir de 21h à 6h le lendemain
La bretelle d’entrée Chasse sud (n°8) en direction de Marseille sera fermée du lundi au jeudi, du 2 au 18 mars 2026. Les déviations suivantes seront mises en place :
- les conducteurs désirant se rendre en direction de Marseille devront emprunter l’avenue Frédéric Mistral puis le chemin de l’Islon, le chemin de la Saulaie puis la route de Flevieu jusqu’à l’échangeur de Chasse sur A47
La bretelle de sortie Vienne nord (n°9) en direction de Marseille sera fermée du lundi au jeudi, du 2 au 18 mars 2026. Les déviations suivantes seront mises en place :
- Pour les véhicules en provenance de Lyon centre suivre la direction A47 St Etienne puis prendre la sortie Chasse sur A47, suivre la route de Flevieu poursuivre sur chemin de la Saulaie, chemin de l’Islon puis avenue Frédéric Mistral puis D4 jusqu’à Vienne.
- Pour les véhicules en provenance de A46 suivre la direction A47 St Etienne puis prendre la sortie Chasse sur A47, suivre la route de Flevieu poursuivre sur chemin de la Saulaie, chemin de l’Islon puis avenue Frédéric Mistral puis D4 jusqu’à Vienne
Les conditions de circulation durant les travaux
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit, de 21 h à 6 h, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et le découpage du chantier en plusieurs phases a été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circuleront sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 2 mars au mercredi 12 mai 2026.