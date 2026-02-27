A7N : fermetures partielles des échangeurs Chasse sud et Vienne nord du 2 au 18 mars 2026

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre les échangeurs de Ternay et Vienne Nord (n°9).

Ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Pour la bonne réalisation de ces travaux, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Chasse sud (n°8) et la bretelle de sortie de Vienne Nord (n°9) en direction de Marseille seront fermées en semaine les nuits du 2 au 18 mars 2026 , de 21h à 6h le lendemain.