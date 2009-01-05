Travaux de modernisation des ouvrages de la bifurcation A8/A51
VINCI Autoroutes poursuit sa politique de maintenance et d’entretien du patrimoine autoroutier. Deux ponts situés sur la bifurcation A8/A51 à Aix-en-Provence font aujourd’hui l’objet d’une rénovation ciblée.
Sommaire
Le projet
Dans le cadre de sa politique de maintenance et d’entretien de son patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes engage une opération de modernisation sur deux ouvrages d’art stratégiques situés au niveau de la bifurcation A8/A51, sur la commune d’Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône (13).
Cette bifurcation constitue un nœud autoroutier majeur pour les échanges entre les axes :
A51 Nord ↔ A8 Est (liaison Gap → Nice),
A8 Est ↔ A51 Sud (liaison Nice → Marseille).
Zone d'intervention
Les travaux se dérouleront au cœur même de l’échangeur A8/A51, exclusivement sur deux ponts autoroutiers :
- OA7, qui supporte la liaison entre l’A51 Nord et l’A8 Est (en direction de Nice),
- OA8bis, qui supporte la liaison entre l’A8 Est et l’A51 Sud (en direction de Marseille).
Les interventions auront lieu :
- Sur les tabliers (partie supérieure des ponts) pour le remplacement des équipements de sécurité et des appareils d’appui,
- Sous les tabliers, sur les zones basses des structures, pour des renforcements localisés,
- Sur les culées, avec la création de quatre plateformes d’accès (deux par ouvrage),
- Le long des perrés, avec des travaux de terrassement, bétonnage et sécurisation.
Chaque phase comprendra des interventions ponctuelles, ciblées et coordonnées sur les deux ponts simultanément, afin de concentrer les opérations et réduire la gêne pour les usagers.
Les travaux
Le chantier de rénovation des ouvrages OA7 et A8bis de la bifurcation A8/A51 est programmé pour une durée de 12 mois, d'avril 2025 à avril 2026 et sera déroulera exclusivement de nuit, afin de limiter l'impact sur la circulation.
La nature des travaux réalisés
1 I Interventions sur les culées : création de plateforme de visite
Sur chacune des 4 culées (2 par ouvrage), des plateformes de visite seront créées pour faciliter les futures opérations de maintenance.
Les travaux incluent notamment :
- Le terrassement du perré (talus d’accès),
- La projection de béton sur les parois verticales,
- L’installation d’un escalier d’accès et de garde-corps de sécurité.
Ces aménagements permettent un accès sécurisé et durable pour les inspections et opérations de contrôle.
2 I Le vérinage et remplacement des appareils d'appui
Les tabliers des deux ponts seront temporairement surélevés grâce à des vérins plats hydrauliques, afin de :
- Libérer les anciens appareils d’appui,
- Installer de nouveaux équipements assurant une meilleure répartition des charges.
Cette opération nécessite l’injection de ciment liquide, le soulèvement progressif de la structure, puis son repositionnement une fois les nouveaux appuis installés pour assurer une meilleure stabilité.
3 I Le renforcement sous les tabliers à l’aide de fibres de carbone
Des bandes de fibre de carbone seront posées sous les tabliers, pour renforcer leur solidité.
Pour cela, six plateformes de travail seront installées, notamment sur les piles et au centre des ouvrages, avec l’aide de nacelles depuis l’A51.
Ce renforcement discret contribue à prévenir l’apparition de fissures et à prolonger la durée de vie des ponts, sans intervention sur les fondations.
4 I Le remplacement des dispositifs de sécurité
Les dispositifs de retenue (barrières de sécurité) seront remplacés par des modèles plus récents, plus performants et plus hauts, pour améliorer la sécurité des usagers.