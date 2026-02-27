A85 : fermetures nocturnes de la bretelle d'accès à l'aire de services de Romorantin les 2 et 3 mars 2026

VINCI Autoroutes engage des travaux d’inspection de buses situées sous l’autoroute A85, au niveau de l’accès à l’aire de services de Romorantin sur l’autoroute A85. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’entretien et du contrôle régulier du patrimoine hydraulique. Ce chantier nécessitera la fermeture de la bretelle d’accès à l’aire de services de Romorantin dans la nuit du lundi 2 mars 2026, de 20h à 6h le lendemain, pour les conducteurs venant de Vierzon circulant en direction de Tours et dans la nuit du mardi 3 mars, de 20h à 6h le lendemain, pour les conducteurs circulant en direction de Vierzon.