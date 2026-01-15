Bifurcation A8/A51 – les conditions de circulation dans ce secteur

Ce chantier consiste à rénover les deux ouvrages d’art situés au niveau de la bifurcation A8/A51, sur la commune d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Ce secteur est stratégique car ce noeud autoroutier est majeur pour les liaisons entre Nice, Gap et Marseille. 2 Les travaux se déroulent au coeur même du noeud A8/A51, sur deux des ponts autoroutiers :

Le pont qui supporte la liaison entre l’A51 Nord et l’A8 Est (dans le sens Gap → Nice),

Le pont qui supporte la liaison entre l’A8 Est et l’A51 Sud (dans le sens Nice → Marseille).

Il s’agit d’un chantier majeur dont les principaux travaux incluent :

La création de plateformes d’accès sous les ponts, afin de faciliter les interventions de maintenance,

Le remplacement des appareils d’appui via des opérations de vérinage,

Le renforcement des ouvrages à l’aide de bandes en fibres de carbone,

Le remplacement des barrières de sécurité.

Ces interventions visent à garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité, à prolonger leur durée de vie, tout en limitant la gêne pour les usagers. Près de 50 professionnels mobilisés oeuvrent chaque jour à la réussite de ce projet.

Chaque phase du chantier repose sur des interventions ponctuelles, ciblées et coordonnées sur les deux ponts simultanément, afin de concentrer les opérations et réduire l’impact sur le trafic.

Cette opération de maintenance des deux ouvrages est entièrement financée par VINCI Autoroutes et représente un investissement de 4.5 millions d’euros.