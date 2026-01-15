Travaux
Bifurcation A8/A51 – les conditions de circulation dans ce secteur
Dans le cadre de sa politique de maintenance et d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes poursuit la rénovation des deux ponts situés sur la bifurcation A8/A51, dans le secteur d’Aix-en-Provence. Depuis plus de huit mois, ces travaux restent quasiment invisibles pour les conducteurs, car ils sont réalisés principalement de nuit, entre 21h et 5h (hors weekend et jours fériés), afin de limiter la gêne au trafic. Ce chantier, organisé en plusieurs phases, consiste à rénover les équipements de deux ponts afin de prolonger leur durée de vie. Ce chantier se terminera fin avril 2026.
Des travaux de maintenance qui se déroulent en plusieurs phases
Ce chantier consiste à rénover les deux ouvrages d’art situés au niveau de la bifurcation A8/A51, sur la commune d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Ce secteur est stratégique car ce noeud autoroutier est majeur pour les liaisons entre Nice, Gap et Marseille. 2 Les travaux se déroulent au coeur même du noeud A8/A51, sur deux des ponts autoroutiers :
- Le pont qui supporte la liaison entre l’A51 Nord et l’A8 Est (dans le sens Gap → Nice),
- Le pont qui supporte la liaison entre l’A8 Est et l’A51 Sud (dans le sens Nice → Marseille).
Il s’agit d’un chantier majeur dont les principaux travaux incluent :
- La création de plateformes d’accès sous les ponts, afin de faciliter les interventions de maintenance,
- Le remplacement des appareils d’appui via des opérations de vérinage,
- Le renforcement des ouvrages à l’aide de bandes en fibres de carbone,
- Le remplacement des barrières de sécurité.
Ces interventions visent à garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité, à prolonger leur durée de vie, tout en limitant la gêne pour les usagers. Près de 50 professionnels mobilisés oeuvrent chaque jour à la réussite de ce projet.
Chaque phase du chantier repose sur des interventions ponctuelles, ciblées et coordonnées sur les deux ponts simultanément, afin de concentrer les opérations et réduire l’impact sur le trafic.
Cette opération de maintenance des deux ouvrages est entièrement financée par VINCI Autoroutes et représente un investissement de 4.5 millions d’euros.
Une circulation maintenue en journée pendant toute la durée des travaux
Afin de permettre le bon déroulement des travaux tout en limitant au maximum la gêne aux usagers, des aménagements temporaires de circulation sont mis en place. Le trafic est ainsi maintenu dans les deux sens, avec des dispositions spécifiques destinées à garantir la sécurité de tous et la continuité des déplacements. Aucune intervention n’est programmée les week-ends et jours fériés.
Des fermetures nocturnes ponctuelles, avec des itinéraires alternatifs balisés
Afin de garantir la sécurité des intervenants et des usagers, certaines phases du chantier nécessitent cependant des fermetures nocturnes ciblées d’une ou plusieurs bretelles du noeud A8/A51.
Les usagers sont informés en temps réel via :
- La signalisation temporaire et les panneaux
lumineux dynamiques,
- Le site Internet VINCI Autoroutes,
- Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM).
Jusqu‘au vendredi 3 mars, de nuit, de 21h à 5h, hors weekend et jours férié : fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute A51 depuis l’autoroute A8 en direction Marseille en provenance de Nice. Itinéraire de déviation : Les véhicules circulant sur l’autoroute A8, dans le sens Nice vers Marseille qui ne pourront pas prendre la bretelle du noeud A8/A51 en direction de Marseille emprunteront la sortie N°30 Aix Pont de l’Arc puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.
Jusqu‘au vendredi 27 février, de 21h à 5h hors weekend et jours férié : fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute A51 depuis l’autoroute A8 en direction de Gap et en provenance de Nice Itinéraire de déviation : Les véhicules circulant sur l’autoroute A8, dans le sens Nice vers Gap qui ne pourront pas prendre la bretelle du noeud A8/A51 en direction de Gap emprunteront la sortie N°30 Aix Pont de l’Arc puis prendront l’avenue Jean Giono, l’avenue Henri Mouret, l’avenue de l’Europe, l’avenue Marcel Pagnol et la D64 afin de reprendre l’A51 au niveau du diffuseur n°7 Aix Jas de Bouffan dans le sens Nice-Gap.