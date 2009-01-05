Rénovation des chaussées

Var : section entre Vidauban et Les Adrets

Menés dans le cadre du programme d’entretien de VINCI Autoroutes, ces travaux ont permis de rénover plus de 15 km de chaussées sur l’A8, dans le Var, sur deux secteurs clés : entre Puget-sur-Argens et Fréjus, ainsi que dans le secteur de Vidauban. Réalisées majoritairement de nuit pour limiter la gêne aux déplacements, les interventions ont été accompagnées d’adaptations de circulation et d’itinéraires de déviation, afin de préserver la sécurité de tous.