Aménagements
A8 : rénovation des chaussées entre Vidauban et Les Adrets
Dans le cadre de son programme annuel d’entretien, VINCI Autoroutes engage d'importants travaux de rénovation sur plus de 15 km de chaussées de l'autoroute A8 dans le Var. Ce chantier se déroulera sur deux secteurs stratégiques : entre Puget-sur-Argens et Fréjus, et dans le secteur de Vidauban.
Section Puget-sur-Argens / Fréjus
La première phase des travaux se déroulera du 12 mars au 6 juin 2025 dans le secteur de Puget-sur-Argens, Capitou et Fréjus, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence. Pour permettre la réalisation des opérations en toute sécurité, plusieurs adaptations de la circulation seront nécessaires.
Vos conditions de circulation
Des fermetures nocturnes ponctuelles des bretelles des échangeurs n°37 (Puget-sur-Argens) et n°38 (Fréjus) sont prévues, ainsi que la fermeture de l’aire de poids-lourds du Reyran, en direction de Nice, pendant un après-midi et une nuit.
De plus, l’autoroute A8 sera fermée certaines nuits entre les échangeurs de Puget-sur-Argens (n°37) et Fréjus (n°38), d’abord en direction de Nice puis en direction d’Aix-en-Provence. Des basculements de la circulation et des itinéraires de déviation sur le réseau secondaire permettront aux usagers de poursuivre leur trajet en toute sécurité.
Section Vidauban
La seconde phase des travaux se tiendra du 16 juin au 4 juillet 2025 dans le secteur de Vidauban, en direction d’Aix-en-Provence.
Vos conditions de circulation
Les interventions se dérouleront de nuit, entre 21h et 5h, hors week-ends et jours fériés. Pendant cette période, des fermetures nocturnes des bretelles de l’échangeur n°13 (Le Luc/Le Cannet des Maures) et de la bifurcation A57/A8 en direction d’Aix-en-Provence seront mises en place. L’aire de services Provence Verdon sera également fermée du lundi 16 au mercredi 18 juin, entre 14h et 6h. Les automobilistes seront invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place pour rejoindre leur destination.
Une chaussée 100 % recyclée
Dans le cadre de sa politique de préservation de l’environnement, VINCI Autoroutes recycle une partie des matériaux issus du rabotage et les réintroduit dans la fabrication du nouvel enrobé. Les différentes couches de la nouvelle chaussée sont constituées jusqu’à 35% par ces granulats recyclés.
Le reste des agrégats de ce chantier sera réutilisé sur d’autre chantier de chaussées. Au total, 100% des agrégats d’enrobés seront réutilisés dans le cadre de ce chantier.