A8 : rénovation des chaussées entre Vidauban et Les Adrets

La première phase des travaux se déroulera du 12 mars au 6 juin 2025 dans le secteur de Puget-sur-Argens, Capitou et Fréjus, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence. Pour permettre la réalisation des opérations en toute sécurité, plusieurs adaptations de la circulation seront nécessaires.

Vos conditions de circulation

Des fermetures nocturnes ponctuelles des bretelles des échangeurs n°37 (Puget-sur-Argens) et n°38 (Fréjus) sont prévues, ainsi que la fermeture de l’aire de poids-lourds du Reyran, en direction de Nice, pendant un après-midi et une nuit.

De plus, l’autoroute A8 sera fermée certaines nuits entre les échangeurs de Puget-sur-Argens (n°37) et Fréjus (n°38), d’abord en direction de Nice puis en direction d’Aix-en-Provence. Des basculements de la circulation et des itinéraires de déviation sur le réseau secondaire permettront aux usagers de poursuivre leur trajet en toute sécurité.