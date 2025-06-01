Aménagements
A8 : Rénovation des chaussées sur l’A500
Le programme 2025 de rénovation des chaussées se poursuit dans les Alpes-Maritimes avec un chantier situé sur l’autoroute A500. Près de 3 km, dans les deux sens de circulation débuteront le 2 juin pour une durée d’un mois. Afin de limiter la gêne au trafic, les interventions auront lieu de nuit, de 20h30 à 5h30, du lundi au vendredi et nécessiteront la fermeture de l’autoroute A500. VINCI Autoroutes demande aux conducteurs de rester vigilants à l’approche de la zone de chantier où ses équipes interviennent pour la sécurité et le confort des usagers.
Dès le 2 juin, sur l’autoroute A500, 2,8km de chaussées en direction de Monaco et 2,8km en direction de l’autoroute A8, incluant le tunnel de Monaco et la barrière de péage de l’échangeur de Monaco (n°56) seront rénovées. Cette année, le programme de rénovation des chaussées dans les Alpes-Maritimes comprend deux chantiers supplémentaires :
En avril, 1,7km de chaussées ont été rénovées à Mandelieu-la-Napoule
Début septembre, un troisième chantier aura lieu sur l’autoroute A8, au niveau de Nice Saint-Isidore.
♻ Un engagement environnemental fort sur le chantier de l’A500
Cette rénovation s’inscrit pleinement dans la politique Ambition Environnement 2030, visant à concilier entretien des infrastructures et respect de l’environnement, tout en assurant le confort et la sécurité des usagers. VINCI Autoroutes recycle ainsi directement, lors des chantiers de chaussée, une partie des matériaux issus du rabotage et les réintroduit dans la fabrication du nouvel enrobé. Sur le chantier de l’A500, les différentes couches de la nouvelle chaussée sont ainsi constituées jusqu’à 35 % par des granulats recyclés. Par ailleurs, 100 % des agrégats d’enrobés du chantier seront réutilisés dans d’autres chantiers d’enrobés.