A8 : Rénovation des chaussées sur l’A500

Dès le 2 juin, sur l’autoroute A500, 2,8km de chaussées en direction de Monaco et 2,8km en direction de l’autoroute A8, incluant le tunnel de Monaco et la barrière de péage de l’échangeur de Monaco (n°56) seront rénovées. Cette année, le programme de rénovation des chaussées dans les Alpes-Maritimes comprend deux chantiers supplémentaires :

En avril, 1,7km de chaussées ont été rénovées à Mandelieu-la-Napoule

Début septembre, un troisième chantier aura lieu sur l’autoroute A8, au niveau de Nice Saint-Isidore.