Nice, Vallon des Fleurs

Le viaduc du Vallon des Fleurs, situé sur l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Quartier Nord (n°54) et Nice Est (n°55), est l’un des nombreux ouvrages permettant de contourner le centre-ville de Nice (le département des Alpes-Maritimes comptabilise 46 viaducs). Ce viaduc franchit également l’avenue Henry Dunant, et il se trouve quasiment accolé au tunnel de Cap de Croix. Il est constitué de deux tabliers distincts et totalement indépendants de type caisson en béton précontraint, avec chacun sons sens de circulation.

Le tablier sud porte le sens de circulation en direction de l’Italie, et le tablier nord porte le sens de circulation en direction d’Aix-en-Provence. Mis en service en 1976, le tablier sud accueillait initialement la circulation dans les deux sens de façon bidirectionnelle. Sept ans plus tard, le tablier nord a été construit et mis en service, permettant ainsi de séparer les sens de circulation sur deux tabliers distincts.

Les travaux de renforcement engagés par VINCI Autoroutes concernent le tablier nord du viaduc, en direction d’Aix-en-Provence.