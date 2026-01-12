Aménagements
A8 : VINCI Autoroutes a finalisé la rénovation du viaduc du Vallon des Fleurs
VINCI Autoroutes vient d’achever la rénovation du viaduc du Vallon des Fleurs sur l’autoroute A8, entre les échangeurs Nice Nord (n°54) et Nice Est (n°55). Retour sur ce chantier emblématique qui va apporter plus de sécurité et de confort dans le contournement de la ville de Nice.
Un chantier d’envergure pour plus de confort et de sécurité sur l’autoroute A8
Ouvrage emblématique, le viaduc du Vallon des Fleurs est l’un des cinq viaducs qui permettent de contourner Nice et son agglomération. Mis en service en 1976, long de 120 mètres et haut de 20 mètres, il joue un rôle essentiel pour fluidifier le trafic dans ce secteur stratégique. L’infrastructure fait partie des 2 000 ouvrages du réseau Escota régulièrement inspectés pour garantir leur pérennité et la sécurité sur l’autoroute. Après quatre années d’études, VINCI Autoroutes a engagé en juillet 2024 un chantier de confortement du tablier nord, en direction d’Aix-en-Provence. Objectif : prolonger la durée de vie de l’ouvrage et améliorer le confort de circulation pour les conducteurs amenés à emprunter l’A8 dans ce secteur.
Des travaux réalisés sans interruption de circulation sur l’A8
Pendant 17 mois, les équipes ont travaillé de jour comme de nuit, sans jamais interrompre la circulation sur l’autoroute A8. Une prouesse technique qui a permis de maintenir la continuité du service. Au total, 35 personnes se sont mobilisées et 1 526 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre d’un dispositif d’inclusion.
Quelles ont été les grandes étapes de la rénovation du viaduc du Vallon des Fleurs ?
- Renforcement du tablier par précontrainte additionnelle : 15 tonnes d’acier ont été utilisées pour consolider la structure.
- Remplacement des appareils d’appui : ces éléments essentiels assurent la stabilité et la souplesse du viaduc.
- Travaux d’entretien de la superstructure : remplacement des joints de chaussée, des écrans acoustiques et des équipements de sécurité.
Grâce à ces interventions, le viaduc bénéficie désormais d’une nouvelle longévité et d’un confort renforcé pour les automobilistes. Ces travaux garantissent une circulation plus sûre et plus fluide sur l’A8, tout en réduisant les nuisances sonores grâce à des écrans acoustiques neufs.