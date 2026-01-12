Pendant 17 mois, les équipes ont travaillé de jour comme de nuit, sans jamais interrompre la circulation sur l’autoroute A8. Une prouesse technique qui a permis de maintenir la continuité du service. Au total, 35 personnes se sont mobilisées et 1 526 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre d’un dispositif d’inclusion.



Quelles ont été les grandes étapes de la rénovation du viaduc du Vallon des Fleurs ?

Renforcement du tablier par précontrainte additionnelle : 15 tonnes d’acier ont été utilisées pour consolider la structure.

Remplacement des appareils d'appui : ces éléments essentiels assurent la stabilité et la souplesse du viaduc.

Travaux d'entretien de la superstructure : remplacement des joints de chaussée, des écrans acoustiques et des équipements de sécurité.



Grâce à ces interventions, le viaduc bénéficie désormais d’une nouvelle longévité et d’un confort renforcé pour les automobilistes. Ces travaux garantissent une circulation plus sûre et plus fluide sur l’A8, tout en réduisant les nuisances sonores grâce à des écrans acoustiques neufs.