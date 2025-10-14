Aménagements

A8 : dernières étapes pour le Viaduc du Vallon des Fleurs à Nice

Publié le 14 octobre 2025

Après 17 mois de travaux, le chantier du viaduc du Vallon des Fleurs à Nice touche bientôt à sa fin. Les épreuves de chargement, réalisées avec succès marquent la dernière étape. 

Escota_A8_Viaduc Vallon des fleurs_Nice est
1
4

Depuis le lancement des travaux l'été dernier, de nombreuses étapes techniques se sont succédées pour renforcer l’ouvrage permettant le contournement de la ville de Nice :

  • Bétonnage et ferraillage des massifs
  • Pose des déviateurs
  • Enfilage et mise en tension des câbles
  • Changement des appareils d’appui
  • Remplacement des dispositifs de retenue et des écrans acoustiques
  • Nouveaux joints de chaussée
  • Et enfin : épreuves de chargement
A8_Escota_Viaduc Vallon des fleurs_Nice Est5

Cette dernière phase, essentielle, consiste à tester la résistance de l’ouvrage en simulant les charges qu’il devra supporter à terme. Des poids lourds sont ainsi positionnés à différents endroits du tablier pour observer le comportement structurel du viaduc.