Aménagements
A8 : dernières étapes pour le Viaduc du Vallon des Fleurs à Nice
Publié le 14 octobre 2025
Après 17 mois de travaux, le chantier du viaduc du Vallon des Fleurs à Nice touche bientôt à sa fin. Les épreuves de chargement, réalisées avec succès marquent la dernière étape.
Depuis le lancement des travaux l'été dernier, de nombreuses étapes techniques se sont succédées pour renforcer l’ouvrage permettant le contournement de la ville de Nice :
- Bétonnage et ferraillage des massifs
- Pose des déviateurs
- Enfilage et mise en tension des câbles
- Changement des appareils d’appui
- Remplacement des dispositifs de retenue et des écrans acoustiques
- Nouveaux joints de chaussée
- Et enfin : épreuves de chargement
Cette dernière phase, essentielle, consiste à tester la résistance de l’ouvrage en simulant les charges qu’il devra supporter à terme. Des poids lourds sont ainsi positionnés à différents endroits du tablier pour observer le comportement structurel du viaduc.