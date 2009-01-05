Ce qui a été réalisé :



La reconfiguration a notamment permis : la création d’une voie dédiée vers Cannes-Le Cannet depuis l’A8 (en provenance d’Aix-en-Provence), l’élargissement à 3 voies de l’accès au giratoire de la Libération, l’élargissement du giratoire à 3 voies depuis le boulevard du Campon, ainsi que la mise en place de feux tricolores et des aménagements paysagers.

Le chantier a intégré des solutions de décarbonation : enrobés jusqu’à 30 % recyclés, terrassements optimisés pour limiter les transports (avec biocarburants), aciers majoritairement recyclés et bétons/ciments bas carbone, permettant d’éviter 221 tonnes de CO₂ selon VINCI Autoroutes.