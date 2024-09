Chaque jour des dizaines de milliers de véhicules empruntent l’échangeur de Mougins assurant la connexion entre l’A8, la pénétrante de Cannes-Grasse et les accès à Mougins, au Cannet et à Cannes. Point sensible du réseau routier dans le département, des bouchons s’y forment très fréquemment.

Pour remédier à ces difficultés, VINCI Autoroutes et le Département des Alpes Maritimes, ont cofinancé les travaux de modifications des voiries avec pour priorité la sécurité et le confort des usagers du département.



Engagés en juillet 2023, les nouveaux aménagements ont ainsi vu le jour après 11 mois de travaux :

Création d’une nouvelle voie dédiée en direction de Cannes-Le Cannet en provenance d’Aix-en-Provence depuis l’autoroute A8

Elargissement à trois voies de l’accès au giratoire de la Libération

Elargissement du giratoire de la Libération à trois voies depuis le boulevard du Campon

Mise en place de feux tricolores • Réalisation d’aménagements paysagers (automne 2024)