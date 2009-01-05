Monaco Est

Très attendu, s’imposant comme une évidence depuis bien longtemps, ce nouvel aménagement est le fruit de l’engagement sans faille de plusieurs acteurs qui se sont mobilisés, ensemble, pour apporter une réponse concrète aux besoins de mobilité de tout un territoire. Avec cette bretelle, qui constitue aujourd’hui le 3ème accès à la principauté de Monaco, ce sont désormais près de 50 000 personnes qui vont bénéficier de conditions de circulation plus fluides et pouvoir effectuer leurs trajets du quotidien avec davantage de sérénité.