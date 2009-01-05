Monaco Est
Nouvelle bretelle de sortie Roquebrune/Monaco/Beausoleil (n°58)
Chaque jour près de 47 000 personnes se rendent à Monaco en empruntant les axes existants. L’augmentation régulière du trafic a rendu, au fil du temps, ces trajets plus compliqués pour les usagers réguliers. En co-financement avec le Gouvernement princier de Monaco, le Département des Alpes-Maritimes et la commune d'Agglomération de la Riviera Française, la nouvelle bretelle de Monaco Est (n°58) a vu le jour mercredi 10 janvier 2024 à 6h après deux ans et demi de travaux.
Deux ans et demi de travaux et 395 personnes mobilisées
La nouvelle bretelle d’accès de l'échangeur n°58 permet de :
- créer une nouvelle voie de desserte offrant un accès supplémentaire à la Principauté de Monaco et aux communes littorales de l’est du département,
- diminuer le trafic dans la traversée de La Turbie,
- fluidifier le trafic sur l’autoroute A500 et dans le tunnel de Monaco, ainsi que sur la Moyenne Corniche à l’approche de Monaco.
Très attendu, s’imposant comme une évidence depuis bien longtemps, ce nouvel aménagement est le fruit de l’engagement sans faille de plusieurs acteurs qui se sont mobilisés, ensemble, pour apporter une réponse concrète aux besoins de mobilité de tout un territoire. Avec cette bretelle, qui constitue aujourd’hui le 3ème accès à la principauté de Monaco, ce sont désormais près de 50 000 personnes qui vont bénéficier de conditions de circulation plus fluides et pouvoir effectuer leurs trajets du quotidien avec davantage de sérénité.