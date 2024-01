Dans le cadre de son Ambition Environnement 2030, VINCI Autoroutes s’est engagé à réduire de 50 % les gaz à effet de serre de ses chantiers d’ici à 2030. Les travaux de la bretelle de Beausoleil font figure de « chantier pilote » en la matière. L’optimisation des distances entre les usines et le chantier, le choix des usines de fabrication, la réduction du volume de béton et de ciment utilisé, l’utilisation de matériaux moins carbonés ainsi que la réutilisation des déblais produits pour le modelage paysager font partie des actions engagées. Ce nouvel aménagement a par ailleurs donné lieu à la création d’un nouveau bassin de protection de la ressource en eau situé en contre-bas de la bretelle. Celle-ci s’intègre aussi parfaitement dans son paysage grâce au travail des Architectes des Bâtiments de France. Réalisée dans le cadre du contrat de plan passé entre l’Etat et VINCI Autoroutes, ce nouvel aménagement a été co-financé par VINCI Autoroutes, le gouvernement princier de Monaco, le département des Alpes-Maritimes et la communauté de la Riviera française.