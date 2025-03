Un an après sa mise en service, la bretelle de Monaco accueille chaque jour entre 2000 et 3000 véhicules. En plus de soulager le trafic à la Turbie et de faciliter l’accès à la Principauté, cette nouvelle infrastructure produit aussi ses effets sur le trafic dans le tunnel de Toulon. Le nombre de fermetures du tunnel a en effet baissé de 70%, passant de 4 à 5 fermetures « longues » par jour à une seule fermeture quotidienne de plus courte durée. Une amélioration particulièrement bénéfique pour les travailleurs transfrontaliers et les résidents empruntant chaque jour cet axe stratégique. Quant aux habitants de la Turbie, le volume de circulation enregistré dans la commune a retrouvé des niveaux comparables à ceux d’il y a vingt ans !