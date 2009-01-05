Ce qui a été réalisé :

Dans un environnement particulièrement contraint, l’aménagement a nécessité le déplacement de la RD22, avec terrassements et ouvrages de soutènement, ainsi que l’élargissement du viaduc de Cabrolles (environ 51 m de hauteur), afin d’accueillir une voie supplémentaire dans le prolongement de l’insertion et d’accompagner les mouvements de trafic à l’entrée de l’autoroute.

Le projet intègre également des mesures environnementales, avec matériaux recyclés, bétons bas carbone et nichoirs à martinets pâles.