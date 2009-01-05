Menton
Allongement de la bretelle d'insertion de l'échangeur (n°59)
À Menton, l’ancienne bretelle d’insertion vers Nice, longue d’environ 90 m, ne répondait plus aux besoins d’un secteur très sollicité. VINCI Autoroutes a réalisé une nouvelle voie d’insertion de plus de 300 m, pour une entrée sur l’A8 plus progressive, plus sûre et plus fluide.
Un chantier complexe : terrassements, soutènements et élargissement du viaduc
Ce qui a été réalisé :
Dans un environnement particulièrement contraint, l’aménagement a nécessité le déplacement de la RD22, avec terrassements et ouvrages de soutènement, ainsi que l’élargissement du viaduc de Cabrolles (environ 51 m de hauteur), afin d’accueillir une voie supplémentaire dans le prolongement de l’insertion et d’accompagner les mouvements de trafic à l’entrée de l’autoroute.
Le projet intègre également des mesures environnementales, avec matériaux recyclés, bétons bas carbone et nichoirs à martinets pâles.