Sur l’autoroute A8, la nouvelle bretelle d’insertion de l’échangeur de Menton (n°59) en direction de Nice est inaugurée jeudi 30 janvier 2025. En service depuis le 12 décembre 2024, cette nouvelle infrastructure vise à fluidifier et sécuriser le trafic dans ce secteur très emprunté des Alpes-Maritimes. Vous êtes en effet des milliers à vous engager, chaque jour, sur l’autoroute A8 en direction de Nice en empruntant cette bretelle d’entrée. Mise en service à la fin des années 60, l’A8 entre Roquebrune-Cap-Martin et l’Italie est considérée comme la première autoroute de montagne en France. Elle s’adapte à un relief contraignant, notamment au niveau de l’échangeur de Menton. D’une longueur initiale de 90 mètres, la bretelle d’accès à l’autoroute n’était plus adaptée à l’augmentation du trafic. La nouvelle voie longue de plus de 300 mètres permet désormais une insertion plus fluide.