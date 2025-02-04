A8 : inauguration de la nouvelle bretelle d’insertion de Menton (n°59)

Après 20 mois de travaux d’une rare complexité, la nouvelle bretelle allongée a été mise en circulation le 20 décembre 2024. Cette opération a nécessité le déplacement de la RD 22 longeant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton, le repositionnement de la bretelle d’insertion sur l’A8 en direction de Nice, et l’élargissement du viaduc de Cabrolles pour

accueillir une nouvelle voie d’une longueur de plus de 300 mètres.

Cette transformation majeure de l’infrastructure autoroutière permet désormais aux usagers de bénéficier d’une insertion plus fluide et plus sécurisée sur l’autoroute A8, dans un secteur très fréquenté.