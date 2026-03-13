Confortement de la voûte de Saint-Gatien

La voûte de Saint-Gatien, construite dans les années 1960, est un ouvrage d’art en béton qui permet supporte l’autoroute A10 et permet de franchir la rue Saint-Gatien dans le quartier de Sainte-Radegonde au nord de Tours. Elle supporte chaque jour un trafic important, tout en assurant la circulation locale dans une rue étroite et résidentielle.

Des inspections régulières réalisées par VINCI Autoroutes ont révélé des désordres structurels, notamment au niveau des murs en retour et de la voûte, ce qui nécessite aujourd’hui une intervention technique. Cette opération a été essentielle pour assurer la sécurité des usagers et garantir la pérennité de l’ouvrage, tant sur l’A10 que dans la rue de Saint-Gatien.