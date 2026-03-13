Confortement de la voûte de Saint-Gatien
A10
Dans le cadre du plan de surveillance et du bon entretien de ses ouvrages d’art, VINCI Autoroutes a réalisé du 1er juillet au 29 août 2025 une opération de confortement de la voûte de Saint-Gatien qui supporte l’autoroute A10 au nord de Tours.
Sommaire
Présentation des travaux
La voûte de Saint-Gatien, construite dans les années 1960, est un ouvrage d’art en béton qui permet supporte l’autoroute A10 et permet de franchir la rue Saint-Gatien dans le quartier de Sainte-Radegonde au nord de Tours. Elle supporte chaque jour un trafic important, tout en assurant la circulation locale dans une rue étroite et résidentielle.
Des inspections régulières réalisées par VINCI Autoroutes ont révélé des désordres structurels, notamment au niveau des murs en retour et de la voûte, ce qui nécessite aujourd’hui une intervention technique. Cette opération a été essentielle pour assurer la sécurité des usagers et garantir la pérennité de l’ouvrage, tant sur l’A10 que dans la rue de Saint-Gatien.
Les travaux
Afin de garantir la stabilité de l’ouvrage de la voûte de Saint-Gatien, des travaux de confortement ont été réalisés en deux phases, réparties sur deux étés. L’intervention a visé à stabiliser les murs de retour qui se sont partiellement décalés, en injectant des clous en profondeur pour renforcer durablement la structure.
Au total, 80 clous d’une longueur comprise entre 8,5 et 15 mètres seront mis en œuvre dans les murs de retour :
- 30 clous côté sud-est – vers Marmoutier (été 2025)
- 50 clous côté sud-ouest – vers la Mairie (été 2026)
Ces travaux ont permis également de traiter les fissures présentes dans la voûte et les murs de tête, ainsi que de renforcer les jonctions entre les différents éléments de l’ouvrage.
Les travaux sont planifiés pendant la période estivale afin de réduire au maximum la gêne aux usagers et d’optimiser les conditions techniques :
- Circulation plus faible dans la rue de Saint-Gatien, tant pour les véhicules que pour les piétons ;
- Conditions de terrain plus favorables : sols plus secs, limitant les salissures et facilitant les opérations de terrassement ;
- Moins de poussées de terre, ce qui facilite le clouage des murs.
Les conditions de circulation
Pendant toute la durée du chantier, l’autoroute A10 n'a pas été impactée par les travaux. Des mesures spécifiques ont été mises en place sous l’ouvrage afin de garantir la sécurité des riverains et de limiter les perturbations dans la rue de Saint-Gatien :
Accès et circulation :
- Fermeture de la voûte aux véhicules : une déviation a été mise en place, avec une zone de demi-tour prévue devant la voûte. L’accès pour les véhicules de secours restera possible à tout moment ;
- Circulation piétonne et cyclable maintenue : un passage sécurisé dans la voûte, équipé d’un éclairage temporaire, a été accessible pendant toute la durée des travaux.
Stationnement :
- Stationnement interdit dans la rue de Saint-Gatien.