3 heurts de fourgon en moins de 12 heures sur le réseau VINCI Autoroutes

A la suite de ces nouveaux heurts, VINCI Autoroutes déposera plainte et a déployé une campagne de sensibilisation sur les panneaux lumineux du réseau VINCI Autoroutes, pendant 24 heures pour que cessent ces accidents inacceptables. Ces nouveaux heurts portent à 33 le nombre de véhicules d’intervention percutés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année 2025, soit près d’un par semaine. Parce que cette réalité est intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes ont déployé cet été un clip de sensibilisation choc visant à réveiller les consciences pour protéger les femmes et les hommes en jaune.

Le fourgon de patrouille était stationné sur la voie de gauche en protection d’un véhicule accidenté. L’ensemble des dispositifs réglementaires de signalisation, notamment lumineuses, était déployé. L’homme en jaune, qui était en dehors de son véhicule, n’a pas été blessé. Le conducteur du véhicule léger et son passager ayant heurté le fourgon d’intervention ont été malheureusement légèrement blessés.

Malgré le déploiement de multiples campagnes de sensibilisation, c’est le 33e heurt de véhicule d’intervention à déplorer depuis le début de l’année 2025 sur le réseau VINCI Autoroutes et le troisième en moins de 12 heures. Pour préserver la sécurité du personnel d’intervention et celle des usagers de l’autoroute, VINCI 2 Autoroutes rappelle une nouvelle fois l’importance absolue du respect des règles du Code de la route et notamment celle du Corridor de sécurité, inscrite dans le Code de la route depuis 2018. Une prise de conscience est plus que jamais nécessaire pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur route et autoroute.

A l’approche d’un véhicule d’intervention :

Je ralentis, Je m'éloigne, Je change de voie si possible.

