Aménagement à 2×4 voies au nord d’Orléans
A10
Sur l’autoroute A10 au nord d'Orléans (Loiret), une 4e voie de circulation a été mise en service en décembre 2023. Pour les usagers, cette portion de 16 km améliore la fluidité, apporte plus de sécurité et de confort de conduite ; pour les riverains, c'est désormais une infrastructure plus respectueuse de leur environnement.
Sommaire
Le projet
Un aménagement pour maintenir un haut niveau de service
L’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans faisait partie des projets retenus dans le cadre du Plan de relance autoroutier confié par l’État à VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) par décret du 21 août 2015. Ce projet est une réponse concrète à l’augmentation continue des trafics enregistrés sur l’autoroute A10 entre les bifurcations A10/A19 au nord et A10/A71 au sud.
Le projet comprenait :
- la réalisation d’une 4e voie dans chaque sens de circulation sur 16 km,
- le réaménagement de la bifurcation A10/A71,
- l’adaptation de la bifurcation A10/A19,
- la création d’un parking de covoiturage au niveau d’Orléans nord,
- la reconstitution ou l’adaptation des ouvrages d’art,
- l’installation de protections acoustiques,
- la création de bassins hydrauliques,
- l’amélioration du passage de la rivière La Retrève sous l’A10,
- l’aménagement de nouvelles chaussées.
Un projet concerté
Ce projet est le résultat d’un travail de co-construction réalisé en continu avec les élus et les citoyens :
- plus de 2 500 personnes se sont exprimées durant la concertation publique menée début 2016,
- des ateliers d’échanges permettant d’approfondir des thématiques spécifiques (bruit, ponts et souterrains) ont réunis 200 participants fin 2016,
- l’enquête publique réalisée en décembre-janvier 2018 a permis de recueillir plus de 150 observations,
- 150 personnes ont assisté à la réunion publique qui s’est tenue en janvier 2018 à Ingré,
- des échanges tout au long du chantier ont été organisés avec les acteurs du territoire (élus, entreprises, riverains).
Les chiffres-clés
222
M d'€
100% financés par VINCI Autoroutes
7 communes et 2 intercommunalités
concernées
-
250
personnes
employées en moyenne sur le chantier
1 parking de covoiturage
70 places et 6 bornes de recharge
-
La sécurité
100% sécurité sur les chantiers
La sécurité est un enjeu central sur les chantiers du réseau VINCI Autoroutes. La direction de la maîtrise d’ouvrage met en place une organisation permettant de faire appliquer une politique ambitieuse zéro accident avec des exigences contractuelles et une présence humaine sur le terrain.
Sur le chantier d’aménagement de l’A10 au nord d’Orléans, de nombreuses mesures ont été mises en place pour ces travaux qui se déroulaient sous circulation où 64 000 véhicules circulent chaque jour. Parmi elles, des accueils/visites sécurité fréquents et des temps de formation réguliers.
Les travaux ont nécessité des aménagements de la circulation (réduction des voies de circulation, abaissement de la vitesse, création de refuges supplémentaires, etc.) pour assurer la sécurité de tous et minimiser la gêne des automobilistes. Chaque phase du chantier a été prévue minutieusement pour protéger à la fois les entreprises intervenant sur le chantier, les usagers et le personnel VINCI Autoroutes.
L'environnement
Préserver le cadre de vie des riverains et l'environnement
VINCI Autoroutes accorde une vigilance particulière à la gestion environnementale de ses travaux et à l’insertion des nouveaux aménagements dans leur environnement. Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’A10 au nord d’Orléans, la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser) a été appliquée et 78 mesures environnementales ont été mises en oeuvre.
Préserver la ressource en eau
24 bassins récupèrent les eaux issues de la plateforme autoroutière et en assurent un traitement par décantation avec leur restitution au milieu naturel. En cas de pollution accidentelle, ils permettent aussi de confiner les matières dangereuses avant leur traitement.
Préserver le cadre de vie des riverains
L’intégration des aménagements de l’A10 dans son environnement passe par le respect de la réglementation acoustique. Entre la bifurcation A10/A19 au nord et la bifurcation A10/A71 au sud, près de 4 800 mètres de protections réglementaires (dont plus de 2 700 mètres d’écrans acoustiques) ont été installées. Ces protections, qui repr�ésentent une augmentation de leur linéaire de 50 % par rapport à l’existant, varient entre 2 et 5 mètres de hauteur. Leur implantation et leurs caractéristiques résultent des études acoustiques détaillées.
Le travail de co-construction mené avec les riverains et élus du territoire a permis aux équipes travaux de prendre en compte leurs attentes. De ce fait, des merlons paysagers ont été réalisés en plus des protections réglementaires. Ils contribuent, lorsque les contraintes techniques et foncières le permettent, à créer une continuité entre les protections.
Des enrobés à propriétés phoniques complètent ce dispositif dans la zone la plus urbaine de la section, sur l’ensemble des quatre voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence. Ils permettent de limiter le bruit de roulement des pneus sur la chaussée.
Les émissions sonores et les émissions de CO2 relatives à la circulation seront réduites grâce à des limitations de vitesse : entre l’échangeur d’Orléans nord (n°14 sur A10) et la bifurcation A10/A71, la vitesse sera réduite à 110 km/h. La vitesse au droit du diffuseur de Saran-Gidy et de ses bretelles sera quant à elle limitée à 50 km/h.
Reconstituer des habitats naturels
Aménager l’autoroute est l’occasion de donner une nouvelle impulsion dans la manière dont l’infrastructure s’insère dans le territoire. Dès la phase amont des chantiers, un projet d’aménagement paysager a été défini. VINCI Autoroutes s’est attaché à intégrer le projet au plus près de son environnement avec pour objectif de maintenir le paysage caractéristique du territoire et améliorer le cadre de vie des riverains.
En fonction des sites traversés (plaines, zones agricoles et massifs forestiers, traversées urbaines), différents types d’écosystèmes ont été reconstitués tels que des prairies, des haies, des bosquets ou des boisements. Pour préparer la plantation des arbres d’essences locales, des recueils de graines et mises en pépinière ont été réalisés dès le début du chantier. La majeure partie des végétaux sont issus d’un ensemble (cortège) de végétaux locaux. Au total, ce sont près de 80 000 arbres et arbustes, entre 2 et 15 mètres de haut, qui ont été plantés aux abords des autoroutes A10 et A71 dans le Loiret.
Ces plantations permettent d’aménager le paysage et de reconstituer un habitat naturel propice au développement de la faune. La création d’un îlot de senescence (zone forestière laissée en vieillissement naturel) et d’un corridor écologique permettent également d’assurer une continuité favorable à la mobilité des espèces animales.
Accroître la résilience climatique : zoom sur l’aménagement de la Retrève
En juin 2016, le département du Loiret et l’autoroute A10 avaient été inondés au nord d’Orléans (sur A10, depuis l’échangeur de Saran jusqu’à la bifurcation avec l’A19) à cause de précipitations d’une ampleur exceptionnelle. La rivière de la Retrève, qui passe sous l’A10, avait submergé les voies de l’autoroute.
Sur recommandation du CGEDD et après concertation avec le territoire et le syndicat de la Retrève, VINCI Autoroutes a proposé et intégré un aménagement adapté à l’écoulement de la Retrève, en cas de crues très importantes, pour éviter la submersion de l’autoroute A10. Il s’agit d’un ouvrage hydraulique de grande taille, installé à hauteur de la commune de Gidy. Les équipes du chantier ont dû creuser l’autoroute sur 6,5 mètres de profondeur, 20 mètres de longueur et sur toute la largeur des voies de circulation pour installer l’ouvrage. Sept semaines de travaux, dont cinq sous basculement de circulation, ont été nécessaires à sa réalisation.
24
bassins
-
4 800
mètres
de protections réglementaires
78
mesures environnementales
-
Le territoire
L'amande de Pitihiviers
L’autoroute A10 au nord d’Orléans traverse plusieurs communes du Loiret dont une majorité de communes rurales. Dans le cadre de la création de la nouvelle voie de circulation sur l’autoroute A10 dans ce secteur, un diagnostic agricole a été réalisé en 2017. Celui-ci a permis de dialoguer avec les exploitants agricoles à propos des effets du projet d’aménagement sur leur activité et d’identifier des leviers pertinents pour créer de la valeur ajoutée sur le territoire.
VINCI Autoroutes et la Chambre d’Agriculture du Loiret ont ensuite lancé un appel à projets afin de mettre en œuvre des mesures de compensation collective auprès du monde agricole. Les projets proposés devaient avoir pour finalité d’améliorer la production, de favoriser les circuits de proximité ou encore de promouvoir la qualité « made in Loiret ». Parmi ceux retenus, celui de la SAS Les amandes de Pithiviers proposait la création d’une micro-filière visant à produire, transformer et valoriser l’amande du Loiret.
VINCI Autoroutes et la SAS Les amandes de Pithiviers ont signé en janvier 2021 une convention de subvention d’un montant de 100 000 € permettant de planter les 10 000 premiers amandiers de cette nouvelle micro-filière agricole.
Avec désormais 18 000 arbres sur 45 hectares, les 17 planteurs de ce collectif, localisés dans le Pithiverais, en Eure-et-Loir et en petite Beauce, ont récolté pour la première fois, à la main, une tonne d’amandes en 2023.
Un partenariat avec l'ESAD Orléans
VINCI Autoroutes s’est associé avec l’École Supérieure d’Art et de Design (ESAD) d’Orléans pour concevoir et installer des œuvres dans les deux passages souterrains d’Ingré situés rue de la Folie et rue de Champoigny.
Ces souterrains ont été rénovés dans le cadre des travaux d’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans. En complétant leur aménagement par l’installation d’œuvres plastiques, VINCI Autoroutes, en partenariat avec la Mairie d’Ingré et Orléans Métropole, répond aux souhaits exprimés par les riverains lors de la concertation d’avoir des souterrains plus accueillants.
Les deux projets sélectionnés parmi les huit propositions des étudiants, invitent au cheminement en proposant une traversée colorée.
L'insertion professionnelle
Un engagement à succès
Pour que le chantier d’aménagement de l’A10 bénéficie au territoire, VINCI Autoroutes a intégré dans ses contrats de travaux des heures d’insertion professionnelle à destination des personnes éloignées de l’emploi. Cette démarche solidaire a rencontré un franc succès puisque 120 000 heures d’insertion professionnelle ont été réalisées durant ces 5 années de travaux.
La Maison de l’emploi du bassin d’Orléans a accompagné VINCI Autoroutes et les entreprises du chantier dans cette démarche d’insertion avec comme objectif d’effectuer 88 000 heures d’insertion sur les 5 marchés de travaux concernés par le chantier de l’A10 au nord d’Orléans. Un objectif largement dépassé qui a bénéficié à 143 personnes au total. Parmi elles, 3 ont eu l’opportunité de signer un contrat en CDI à l’issue de leur contrat en insertion.