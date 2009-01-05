Aménagement à 2×4 voies au nord d’Orléans

VINCI Autoroutes accorde une vigilance particulière à la gestion environnementale de ses travaux et à l’insertion des nouveaux aménagements dans leur environnement. Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’A10 au nord d’Orléans, la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser) a été appliquée et 78 mesures environnementales ont été mises en oeuvre.

Préserver la ressource en eau

24 bassins récupèrent les eaux issues de la plateforme autoroutière et en assurent un traitement par décantation avec leur restitution au milieu naturel. En cas de pollution accidentelle, ils permettent aussi de confiner les matières dangereuses avant leur traitement.

Préserver le cadre de vie des riverains

L’intégration des aménagements de l’A10 dans son environnement passe par le respect de la réglementation acoustique. Entre la bifurcation A10/A19 au nord et la bifurcation A10/A71 au sud, près de 4 800 mètres de protections réglementaires (dont plus de 2 700 mètres d’écrans acoustiques) ont été installées. Ces protections, qui repr�ésentent une augmentation de leur linéaire de 50 % par rapport à l’existant, varient entre 2 et 5 mètres de hauteur. Leur implantation et leurs caractéristiques résultent des études acoustiques détaillées.

Le travail de co-construction mené avec les riverains et élus du territoire a permis aux équipes travaux de prendre en compte leurs attentes. De ce fait, des merlons paysagers ont été réalisés en plus des protections réglementaires. Ils contribuent, lorsque les contraintes techniques et foncières le permettent, à créer une continuité entre les protections.

Des enrobés à propriétés phoniques complètent ce dispositif dans la zone la plus urbaine de la section, sur l’ensemble des quatre voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence. Ils permettent de limiter le bruit de roulement des pneus sur la chaussée.

Les émissions sonores et les émissions de CO2 relatives à la circulation seront réduites grâce à des limitations de vitesse : entre l’échangeur d’Orléans nord (n°14 sur A10) et la bifurcation A10/A71, la vitesse sera réduite à 110 km/h. La vitesse au droit du diffuseur de Saran-Gidy et de ses bretelles sera quant à elle limitée à 50 km/h.

Reconstituer des habitats naturels

Aménager l’autoroute est l’occasion de donner une nouvelle impulsion dans la manière dont l’infrastructure s’insère dans le territoire. Dès la phase amont des chantiers, un projet d’aménagement paysager a été défini. VINCI Autoroutes s’est attaché à intégrer le projet au plus près de son environnement avec pour objectif de maintenir le paysage caractéristique du territoire et améliorer le cadre de vie des riverains.

En fonction des sites traversés (plaines, zones agricoles et massifs forestiers, traversées urbaines), différents types d’écosystèmes ont été reconstitués tels que des prairies, des haies, des bosquets ou des boisements. Pour préparer la plantation des arbres d’essences locales, des recueils de graines et mises en pépinière ont été réalisés dès le début du chantier. La majeure partie des végétaux sont issus d’un ensemble (cortège) de végétaux locaux. Au total, ce sont près de 80 000 arbres et arbustes, entre 2 et 15 mètres de haut, qui ont été plantés aux abords des autoroutes A10 et A71 dans le Loiret.

Ces plantations permettent d’aménager le paysage et de reconstituer un habitat naturel propice au développement de la faune. La création d’un îlot de senescence (zone forestière laissée en vieillissement naturel) et d’un corridor écologique permettent également d’assurer une continuité favorable à la mobilité des espèces animales.





