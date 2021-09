Burger King vous régale lors de votre pause sur autoroute !

Une dizaine de restaurants vous attendent sur les aires de services de notre réseau. De passage dans le Loir-et-Cher ? Faites une pause sur l’aire de Blois Villerbon sur l’autoroute A10 et succombez au légendaire Whooper, le best-seller de Burger King. Envie d’un Wrap Crousty Chèvre ? Lors de votre prochain trajet sur l’autoroute A7 dans les Bouches-du-Rhône, arrêtez-vous sur les aires de Lançon-Provence qui accueillent le restaurant en direction de Lyon, comme en direction de Marseille. Craquez pour un délicieux Chicken Louisiane Steakhouse lors de votre projet arrêt sur l’aire de Narbonne Vinassan Nord sur l’autoroute A9, et sur bien d’autres aires de notre réseau !



Une chaîne de restaurants née dans les années 50

Le saviez-vous ? Le Premier restaurant Burger King dans le monde a ouvert en 1954 à Miami sous le nom d’Insta Burger King. En 1980, la chaîne de restauration rapide américaine ouvrait son premier restaurant en France, sur les mythiques Champs-Elysées à Paris. Faute de rentabilité, l’enseigne avait dû quitter notre pays en 1997, avant un retour triomphal au milieu des années 2010 à Marseille. Depuis, l’enseigne jaune, rouge et bleue et son célèbre burger continue son implantation… Y compris sur autoroute ! Lors de vos trajets quotidiens, sur la route du week-end ou en vacances, offrez-vous une pause une gourmande et succombez vous aussi à la « folie » Whooper !