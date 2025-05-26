Travaux
A10 secteur d’Orléans : Un chantier bas carbone à découvrir en images
Publié le 26 mai 2025
Retour sur un chantier de remplacement du terre-plein central sur l’A10 proche d’Orléans où la sécurité et l’environnement étaient au cœur des préoccupations.
Romain CHENUET, Chargé de missions Infrastructure Réseau Cofiroute nous explique toutes les différentes étapes de ce chantier :
- La démolition du terre-plein central existant et de l’assainissement sous-jacent ;
- Le coulage sur place d’un nouveau terre-plein en béton ;
- La reprise des enrobés et de la signalisation horizontale.
L’ensemble du nouveau terre-plein central a été réalisé en béton bas carbone, permettant d’éviter l’émission de 200 tonnes de CO₂, soit une réduction de 40 %. Dans une démarche d’économie circulaire, le béton démoli sera également réutilisé sur de futurs chantiers hors autoroute.