A10 secteur d’Orléans : Un chantier bas carbone à découvrir en images

Romain CHENUET, Chargé de missions Infrastructure Réseau Cofiroute nous explique toutes les différentes étapes de ce chantier :

La démolition du terre-plein central existant et de l’assainissement sous-jacent ;

Le coulage sur place d’un nouveau terre-plein en béton ;

La reprise des enrobés et de la signalisation horizontale.



L’ensemble du nouveau terre-plein central a été réalisé en béton bas carbone, permettant d’éviter l’émission de 200 tonnes de CO₂, soit une réduction de 40 %. Dans une démarche d’économie circulaire, le béton démoli sera également réutilisé sur de futurs chantiers hors autoroute.